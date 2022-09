El vincle de la Volta a Catalunya amb la comarca de la Cerdanya es reforçarà en la propera edició després que ahir es va confirmar que Llívia acollirà la sortida d’una de les etapes de la cursa, encara en data per confirmar. Aquesta notícia s’afegeix a la que l’organització va fer pública fa unes setmanes sobre un nou ascens, el setè en una dècada, a l’estació de La Molina, escenari de grans jornades de ciclisme.

L’edició 102 tindrà lloc del 20 al 26 de març del 2023 i la localitat ceretana sumarà una nova col·laboració amb la Volta, que més endavant concretarà la data i el traçat. La Volta ha estat a Llívia onze vegades, tres com a punt d’arribada i vuit com a indret de sortida, la darrera el 2018.

El vincle es va iniciar el 1980, amb l’etapa Cardona-Llívia, que es va adjudicar Juan Fernández. En les altres dues ocasions que la prova va arribar a la localitat els vencedors van ser José Manuel Mestre (2002) i Jesús María Manzano (2003). D’altra banda, la Volta a Catalunya va arrencar de Llívia de manera consecutiva entre el 2002 i el 2007. Figures de la talla d’Óscar Freire i Mark Cavendish es van imposar a la meta de jornades que van començar a la població transfronterera.

Les dues últimes sortides d’etapa des de Llívia van tenir lloc els anys 2017 i 2018, amb Igualada i Vielha, respectivament, com a destins. En la de fa cinc anys, el mal temps va obligar a realitzar una sortida neutralitzada, si bé el control de signatures sí que es va poder dur a terme a la localitat.

«Llívia sempre ha tingut una vinculació molt especial amb la Volta», va destacar l’alcalde Elies Nova. «La nostra vila té una implicació destacable amb el món de l’esport i, molt especialment, amb el ciclisme. Estem orgullosos de tornar a acollir una de les sortides d’etapa d’aquesta edició de la Volta a Catalunya. L’aposta clara referma la imatge de Llívia com a vila esportiva i ens situa en el mapa dels esdeveniments esportius en l’àmbit català i estatal. I, sens dubte, dona més visibilitat del potencial econòmic i turístic de Llívia, i del territori, més enllà de la comarca», va afegir Nova.

Rubèn Peris, màxim responsable de l’organització, va comentar que «tornar a Llívia és per a nosaltres molt especial ja que sempre que hi hem estat ens han tractat de meravella. A més, és una localitat que gràcies a la seva ubicació geogràfica podem treballar en diferents escenaris per elaborar el millor recorregut possible. Els ciutadans de Llívia podran tornar a veure els millors ciclistes del món, i això no passa cada dia». En la Volta hi participen els 18 millors equips del món (UCI World Teams) i 7 formacions convidades de la categoria UCI ProTeams.