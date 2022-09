El sostre que cobreix la monumental pista Arthur Ashe es va tancar per la pluja que queia a Nova York, però ni això, ni un Casper Ruud que va amenaçar d’aigualir la festa a Carlos Alcaraz van impedir que el jove tenista d’El Palmar hagi tocat per fi el cel. Té 19 anys i quatre mesos.

Aquest diumenge, en la final contra el noruec en l’Obert dels EUA, la primera del murcià en un gran torneig, Alcaraz va guanyar després d’una lluita de tres hores i 20 minuts per 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) i 6-3. El tenista, que és llamp i tro, té ja un títol gran i el que ha «somiat sempre des de petit»: el número u del món, pel qual també lluitava Ruud (que passa del número 7 al 2).

Alcaraz conquereix aquest cim abans que ningú i és el tenista més jove a ascendir-hi. Deixa enrere el rècord de joventut que el novembre del 2001 havia marcat Lleyton Hewitt amb 20 anys i nou mesos. I retorna el tenis espanyol on ja abans el van portar Carles Moyà, el seu ara entrenador, Carlos Ferrero, i Rafael Nadal.

Un altre gran partit

Alcaraz havia dit fa un parell de dies que no tenia por del moment. Saltava a pista després d’haver passat en les rondes anteriors 20 hores i 19 minuts jugant, incloent-hi tres impressionants maratons a cinc sets consecutius davant Marin Cilic, el memorable amb Jannik Sinneri un altre amb Frances Tiafoe. Però sabia que ho havia de donar tot una altra vegada. «No és moment d’estar cansat», declarava minuts abans del partit.

El va començar una mica menys fi ue en altres jornades en què les seves devolucions eren pur foc, però tornava a desplegar a l’Arthur Ashe la seva tècnica impecable i a donar mostres d’aquesta confiança extrema en si mateix que fa que aposti per coses com ara les deixades, fins i tot després que algunes, bastant més que de costum, fallessin i tornessin a fallar.

En el primer set l’espanyol aconseguia trencar el servei del d’Oslo en el tercer joc. Quan ja anava 5-3 el seu equip li cridava: «Convenç-te, convenç-te!». I ho va fer, aprofitant la seva primera oportunitat amb el seu servei per segellar, després de 49 minuts, el 6-4.

Ruud, de 23 anys i dels tenistes més sòlids que hi ha en aquest moment, que arribava amb l’experiència d’una final prèvia en un gran (a Roland Garros aquest any davant el victoriós Rafael Nadal) i «ganes de revenja» després d’haver caigut aquest any davant Alcaraz a Miami i Marbella no va trigar a fer la rèplica. I 40 minuts després igualava el partit. La lluita tornava al punt de partida.

Tensió i aplaudiment

A l’Arthur Ashe, potser la pista on el públic acostuma a parlar més i més fort, semblava contagiar-se de la tensió i el respecte per un moment en què tant estava en joc. Per una vegada dominava el silenci, interromput ocasionalment pel crit irrespectuós en un servei, per clams variats que anaven del «‘Vinga Carlos!’» al «‘Vinga Murcia’» al «‘Vinga Casper!’ i al «‘Ànims Ruud!’». I es trencava especialment quan les gairebé 24.000 ànimes rugien celebrant l’esperit desplegat pels dos joves jugadors, els punts més vistosos, les baralles més vibrants, els girs de guió.

En la tercera mànega va continuar l’estira-i-arronsa, intens, i Alcaraz va sortir al precipici. Amb el seu servei va permetre que el noruec tingués dues oportunitats d’apuntar-se el parcial. Però allà va deixar de nou testimoni de la seva enteresa. Es va salvar amb dues volees guanyadores, va arribar al ‘tie-break’ i allà no va mostrar pietat.

El quart set seria l’últim. Va trencar el servei de Rudd en el sisè joc. I en el novè, que va incloure dos serveis directes i en què va desaprofitar la primera bola de partit, en la segona ja no va deixar opció. Ruud no va poder replicar la força de la seva última sacada. Alcaraz havia dictat sentència.

Uns minuts després de dos quarts de vuit de la tarda, elevant fins a les 23 hores i 39 minuts el seu temps a les pistes novaiorqueses, Alcaraz batia la marca de temps de joc en un Grand Slam que des que hi ha registre (1999) havia fixat a Wimbledon 2018 Kevin Anderson el 2018.

Somriures i llàgrimes

Alcaraz es va ajeure a terra. De panxa enlaire i de bocaterrosa. Es va abraçar després amb Ruud. I, com a imatge perfecta de la seva brillant escalada, va pujar per les grades fins a fondre’s en abraçades plenes de llàgrimes, somriures i emoció amb la seva família i el seu equip.

Després, en la cerimònia d’entrega de premis, que inclouen el xec per valor 2,6 milions de dòlars, va començar les seves declaracions amb un missatge de solidaritat amb Nova York, que aquest diumenge marcava els 21 anys dels atemptats de l’11-S, una cosa que també havia fet Ruud. «No és fàcil viure avui com un dia normal», va reconèixer.

A Alcaraz li resultava difícil parlar, «massa emocions». Però sí que arribava a dir que l’èxit arriba després d’haver «treballat molt». «És fruit del treball que vaig fer amb el meu equip i la meva família. Només tinc 19 anys i les decisions difícils les prenc amb ells», va explicar Alcaraz, que va tenir un record especial per a la seva mare i el seu avi, que no han pogut desplaçar-se a Nova York.

Força de la natura

Alcaraz, amb l’ADN de campió, es confirma com una força de la natura. És també el meteor, amb una progressió i escalada vertiginoses. Però aquest no fa impacte i desapareix. Aquest ve cridat a quedar-se. I, si aquest cos que ha transformat i reforçat a ritme fulgurant es manté lliure de lesions, res sembla suficient per frenar un jugador que a principis de l’any passat no estava encara entre els 100 millors i el febrer d’aquest any ja estava al top 20,; a l’abril, al ‘top ten’, i al juliol entre els cinc millors. Ara, almenys a Nova York, ningú l’ha superat.

El títol del gran i el número u són el colofó a un any en què el d’El Palmar ja havia sumat 50 victòries, 20 de les quals sobre el ciment, i quatre títols, els mateixos que Nadal, campió aquest any a Roland Garros i Austràlia. Ha sigut l’any en què també va trencar la maledicció del tenis masculí espanyol a Miami, on va fer història com el campió més jove.

Aquest 2022 ha sigut l’any en què també ha deixat la seva marca en el que indubtablement és una evolució en el món del tenis: en el seu camí cap al títol a Madrid, Alcaraz es va convertir en el jugador més jove a guanyar Novak Djokovic i Nadal, i l’únic que els batia tots dos en la mateixa cita sobre terra (i ho feia, a més) en dies consecutius.

Canvi de guàrdia

Tres dones nord-americanes de mitjana edat, jugadores de tenis, comentaven a l’Arthur Ashe el que acabaven de veure. «Beneïda joventut», deien. I es declaraven fans incondicionals de Nadal («el millor de tots els temps»), però també marxaven del Centre Nacional de Tennis Billie Jean King amb una idea. «Aquest Obert realment s’ha sentit com un canvi de guàrdia».

És una qüestió oberta a debat. Djokovic no ha vingut a Nova York per no haver-se vacunat, Roger Federer encara no ha penjat la raqueta i el de Manacor, un dels primers a felicitar Alcaraz a les xarxes, aquest any ha sumat dos grans al seu palmarès per ara inigualat de 22.

Però no eren ells sinó Alcaraz i Ruud els que lluitaven en una edició de l’Obert en la qual també s’ha acomiadat Serena Williams i s’ha coronat la jove polonesa de 21 anys Iga Swiatek, ampliant el seu regnat de la terra al ciment. I en cròniques de la victòria d’Alcaraz com la de ‘The New York Times’ es declarava inaugurada «l’era Alcaraz».