Lionel Messi torna a ser notícia a Barcelona després que el diari El Mundo publiqués ahir una sèrie de correus electrònics, englobats en la investigació del Barçagate, en què el seu pare i representant, Jorge Messi, els seus advocats i l’expresident Josep Maria Bartomeu, tractaven les condicions perquè el jugador renovés el seu contracte el passat 2020.

El club va emetre un comunicat per expressar «la seva indignació» davant la qual va anomenar «filtració interessada» d’una informació que forma part d’un procediment judicial i lamenta que el diari presumeixi haver tingut «una ingent quantitat de documentació» en poder de la investigació. La nota afirma que la informació «atenta contra la reputació i la confidencialitat del club».

A Messi li quedava un any més de contracte. Eren temps de crisi per la pandèmia. Segons el diari esmentat, el 4 de maig Bartomeu es va dirigir al pare del futbolista amb una primera proposta en què volia «pactar la renovació per un any més amb un apartat que indiqui que cadascuna de les temporades següents automàticament quedarà renovat si Leo no diu el contrari abans del 30 d’abril». Jorge Messi va demanar una llotja familiar al Camp Nou i un vol privat a l’Argentina per a tota la família, cosa que es va acceptar sense problemes.

L’11 de juliol, Jorge Pecourt, advocat de Cuatrecasas, va enviar un correu a Bartomeu; Òscar Grau, CEO del club, i Román Gómez-Ponti, cap dels serveis jurídics, amb còpia a Jorge Messi i Alfonso Nebot, responsable del Family office Leo Messi on figuraven totes les condicions concretes de Messi per renovar.

Era un contracte fins al 2023 amb la possibilitat de pròrroga unilateral per a Leo Messi. El salari fix es redueix un 20% a la 2020-21, recuperant un 10% a la 21-22 i un altre 10% a la 22-23 amb interessos del 3% anual. Pagament dels bonus de fidelitat pendents amb interessos. Així mateix, llotja per a les famílies de Messi i Luis Suárez; vol privat per Nadal per a tota la família a l’Argentina; en cas de rescissió, pagament de les quantitats ajornades del curs 20-21 més interessos; bonus per signatura de contracte de 10 milions a pagar el 2023; pujada de retribucions en cas de pujada d’impostos i eliminació de la clàusula de rescissió, que quedarà establerta en 10.000 euros (en aquell moment era de 700 milions). A més d’aquestes condicions, Messi demanava la renovació de Pepe Costa perquè el seu contracte durés igual i un compromís perquè Rodrigo Messi cobrés les comissions que li devien. A bona part d’això, Bartomeu s’hi va negar. El mandatari instava els Messi a esperar nivells d’ingressos al voltant dels 1.100 milions per a qualsevol augment. La família Messi es va negar a acceptar i les converses van acabar en aquest punt. A l’agost arribaria el burofax, el canvi de presidència i la continuïtat un any més de l’astre fins a la sortida entre llàgrimes cap al PSG del 2021.