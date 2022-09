El sallentí Víctor Villarán és el nou campió d’Espanya de tir amb arc de la categoria BBR (Bare Bow Recurve) de la modalitat Field, també coneguda com a arc nu. La competició organitzada per la International Field Archery Association (IFAA) es va fer a la població madrilenya de Gargantilla de Lozoya i el sallentí va aconseguir el seu primer ceptre estatal, tot i que confessa que aquesta categoria «segurament, és la més tècnica que he practicat des que em vaig iniciar en el tir amb arc».

La inesperada consecució de Víctor Villarán, de 48 anys, suposa l’èxit més remarcable de la seva incipient trajectòria esportiva i es produeix en un curs esportiu en el qual el sallentí ha pujat al podi en els cinc tornejos específics d’aquesta modalitat en els quals ha pres part. «He guanyat dos d’aquests trofeus, he assolit la segona posició en altres dues competicions i un tercer lloc». A més, Víctor Villarán s’ha imposat, enguany, al prestigiós Open Internacional d’Engolasters (Andorra). D’altra banda, l’arquer sallentí és assidu a les competicions tutelades a Catalunya per l’Associació Catalana de Tir Lliure (ACTLL), una organització «que utilitza una normativa lleugerament modificada de l’establerta per la IFAA». Així doncs, Víctor Villarán pren part a la lliga impulsada per aquest organisme i va assolir la segona posició en l’última edició d’aquesta competició. El proper repte de Víctor Villarán és el campionat d’Espanya de Bowhunter (3D) que organitzarà aquest octubre el Club de Tir amb Arc Zen del Bages al circuit que l’entitat gestiona a Castellnou de Bages. Els resultats que obtingui el sallentí en aquesta competició han de ratificar la seva classificació per al mundial de l’especialitat que es disputarà el 2023 a Finlàndia. «Prendre-hi part seria el colofó a la meva reeixida experiència en aquest món tan engrescador que gira a l’entorn dels arcs i de les fletxes», rebla Villarán. La necessitat de desenvolupar una activitat esportiva «per mantenir-se actiu físicament i mental» va incitar Víctor Villarán a iniciar-se en el tir amb arc el 2017. El primer club del sallentí va ser el Club Esportiu Arc Set (Santpedor). De seguida, però, es va associar al Club d’Arquers de Terrassa per poder practicar les modalitats del tir amb arc olímpic en unes instal·lacions amb la distància de 70 metres homologada. «En el període comprès entre el 2018 i el 2020 vaig aprendre els fonaments tècnics del tir amb arc, però aleshores una lesió va provocar que hagués de canviar de modalitat. Vaig haver de treure tots els enginys i pesos del meu arc fins que es va transmutar en un arc nu». Les instal·lacions del Club de Tir amb Arc Zen del Bages s’adequaven més a les noves inquietuds d’un arquer que el 2021 va començar a competir a les lligues catalanes de camp (dianes en el medi natural) i de 3D (dianes volumètriques que imiten a la fauna ibèrica o africana), així com als campionats d’Espanya d’ambdues modalitats.