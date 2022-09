El Manresa Rugby Club estarà de celebració durant tota aquesta temporada. El club es va estrenar en competició oficial en la temporada 2010-11 prenent el relleu de l’històric CR Castellet que va existir durant els anys 90. Un cop han quedat enrere les restriccions de la pandèmia i, encara que sigui amb dos anys de retard, l’entitat ha decidit que ara és un bon moment per celebrar la efemèrides rodona que va quedar sense poder-se commemorar.

El proper dissabte, 1 d’octubre, el club ha aconseguit que el calendari de tots els seus equips disputin la primera jornada de lliga com a locals en el camp del Congost. El dia s’aprofitarà, també, per convidar a aficionats i aficionades a l’esport a conèixer l’entitat en una mena de “jornada de portes obertes” que, a part de la vessant estrictament esportiva, està concebuda com una gran festa en format d’un “tercer temps” especial com el que és tradició de fer després de qualsevol partit de rugby.

El rugbi i el seus valors

Per a qui estima aquest esport, el rugbi va més enllà. És gairebé una filosofia de vida, sobretot pels valors que t'inculquen des que trepitges per primera vegada un camp o participes al teu primer entrenament. Molts d'aquests valors són normes no escrites i gairebé totes van enfocades a una cosa: que la batalla que es produeix al camp no vagi més enllà del límit del terreny de joc. Aquestes tradicions són part intrínseca del joc. Per jugar al rugbi has de partir de la base que, per sobre de tot, per molt que et trepitgin o colpegin, a l’adversari, a l’àrbitre als teus companys/es i a l'afició cal respectar-los.

Sigui quin sigui el resultat, en rugbi hi ha certs costums la intenció dels quals és tancar les possibles i lògiques picabaralles obertes al camp. La primera és que, després del partit, l'equip guanyador fa passadís i aplaudeix el perdedor, i tot seguit, els derrotats fan el mateix amb els vencedors. I a banda d’aquest primer exemple, hi ha un altre de les tradicions més famoses d'aquest esport, el “tercer temps”. El tercer temps es produeix tot just després del partit quan els equips ja han passat per la dutxa. L'equip local ofereix a l'equip visitant menjar i sobretot cervesa. Durant el mateix ambdós conjunts confraternitzen i intercanvien històries sobre el partit o altres rivals.

12 anys d’història i molt futur per endavant

Han passat 12 anys des de la fundació del Manresa Rugby Club. El de 2010 no fou el primer intent de crear un club al Bages. Molts anys enrere, a mitjans del XX, ho va intentar el catedràtic de francès i atleta Jacques Jordà, i després, a Sant Vicenç de Castellet, ho van fer realitat durant 4 anys intensos la bona gent del CR Castellet (96-01).

A la tercera va anar la vençuda, i és la que actualment perdura. El club està orgullós del camí fet. Avui, Manresa disposa d’un camp de rugby municipal (un somni fet realitat) i el club compte amb una estructura consolidada, amb totes les categories (Escola, sub 14, sub 16, sub 18, sènior masculí i sènior femení,) en competició, a més d’un equip de veterans més o menys actiu. També, i imprescindible, amb patrocinadors generosos i fidels.

Però el club no només són un camp, victòries o derrotes, el president, la junta directiva o els patrocinadors... El club és tota la seva gent. El club són els jugadors i jugadores que hi són i que hi han passat, els entrenadors i entrenadores, l’afició que baixa al Congost a cridar i a riure (i a emprenyar-se, de vegades), els pares i mares i els amics i amigues que no dubten a donar un cop de mà quan cal.

Per tant, La celebració convocada per a l’1 d’octubre serà al camp del Congost. I no només està pensada per convocar la gent que conforma actualment el grup, sinó que vol ser una invitació a la resta de ciutat i comarca per poder ampliar encara més la base de l’entitat. De fet, no és gens fàcil mantenir la intensa activitat actual i els responsables de fer-ho aspiren a ampliar el nombre de persones que es vulguin comprometre amb l’entitat per tal que, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, puguin afegir-se a col·laborar en el dia a dia del club.

El dia 1 d’octubre hi haurà partits durant tot el dia, es farà una súper foto de grup, amb bona música en directe i amb un “tercer temps” non stop obert a tothom. Serà un gran dia de rugby i per als més veterans una jornada de records compartits. Al mateix temps serà una invitació perquè se sumin més persones (mainada, joves i adults) que vulguin integrar-se en l’entitat. Aquests seran els horaris.

A les 22h, fins a la mitjanit, TERCER TEMPS AMB CONCERT

Finalment, des de fa uns dies que s’està renovant la pàgina web de l’entitat (https://rugbymanresa.cat) en la qual es poden trobar les darreres notícies que s’han generat i, al mateix temps, s’han habilitat seccions per tal que tothom qui estigui interessat/da, es pugui apuntar a tot el que de bo aporta la pràctica d’aquest esport.