El CE Berga va certificar la segona victòria consecutiva a la lliga en imposar-se al feu del FC Joanenc (1a 2) i infligir la segona derrota als bagencs en els dos partits de la competició que han jugat com a locals. La primera meitat va ser molt interessant tàcticament i es van succeir les fases de domini d’un i altre conjunt. A l’inici de la represa, Iván Gil va conjurar el servei de falta executat per Alfred Martínez (min 50). A continuació, el servei del primer córner favorable als amfitrions va propiciar un contracop blanc-i-vermell. Álex Borja va servir en profunditat envers Miki López i el veterà davanter va avançar el seu equip amb un potent xut creuat (min 52). El desavantatge va generar precipitació en l’atac dels sanjoanencs. Una canonada creuada d’Alfred Martínez que va refusar Iván Gil (min 89) va ser la primera possibilitat dels locals per reequilibrar el marcador, un objectiu que va aconseguir Albert Parcerisa en rematar a gol el refús d’un xut que es va estavellar al pal esquerre de la porteria berguedana (min 91). Tres minuts després, Dani Baquero va cometre la pena màxima que va determinar el guanyador.