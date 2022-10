La temporada del CB Navàs Viscola a Lliga EBA va començar amb una derrota (67-73) davant d’un FC Martinenc Bàsquet que es va mostrar encertat des de més enllà dels 6,75 a les acaballes del partit i que va gaudir de fins a 27 tirs lliures pels 8 a favor dels del Bages. Una disparitat que, com és lògic, també es va reflectir en les faltes xiulades a cada equip, 24 contra els locals i 9 als visitants.

Tant Navàs com Martinenc van arrencar l’enfrontament amb una defensa molt intensa i seriosa que es va mantenir durant tota la primera part i va fer arribar ambdós equips 18-20 al final del primer període, i a la mitja part amb un resultat molt ajustat de 30-28 favorable als interessos navassencs.

El tercer quart va mantenir la dinàmica de tota la primera part i, tot i que els locals controlaven l’enfrontament mitjançant una joc defensiu molt seriós, no aconseguien trencar el partit i establir una diferència substancial.

El quart període seguia gaudint d’una igualtat molt palpable en la qual cap dels dos equips aconseguia desempallegar-se de l’altre, fins que tres triples gairebé consecutius dels visitants i la diferència en el llançament de tirs lliures, en total 8 per al Navàs i 27 per al Martinenc, així com el de faltes totals: 24 dels locals per 9 dels visitants, van acabar de decantar la balança a favor dels visitants tot i el bon partit dels del Bages.

El partit va acabar amb una sonora xiulada a l’equip arbitral per part de la graderia del Pavelló Municipal d’Esports de Navàs. Tot i la derrota i les dificultats, els d’Isidre Suau van lluitar fins al final del partit i no li van perdre mai la cara, tot mantenint una actitud positiva que convida a l’optimisme de cara als següents duels lliguers, començant pel de la setmana vinent, que es preveu complicat, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra el Barça B.