El CE Manresa segueix invicte a la lliga després d'empatar (1-1) al camp d'un Lleida Esportiu que ha jugat en inferioritat numèrica des del primer quart d'hora. Chuli ha fet una falta a Putxi i ha vist la vermella directa i això ha aplanat el camí al conjunt de Ferran Costa, que s'ha avançat amb una rematada espectacular de Toni Sureda al minut 39.

De tota manera, els blanc-i-vermells no han pogut aprofitar la superioritat i han vist com el Lleida empatava a la represa amb un gol de Bagayoko. Després d'aquest resultat, el Manresa queda en una momentània quarta posició, avançat per l'Espanyol B i empatat per la Peña Deportiva, però es mantenen els dos punts de desavantatge respecte del líder, el Terol.

