Els dos representants més destacats del Club Egiba de Manresa, Lorena Medina i Thierno Diallo, han estat inclosos avui en la llista de les seleccions espanyoles que disputaran el Campionat del Món de gimnàstica artística a la M&S Bank Arena de Liverpool, del 25 d’octubre al 7 de novembre. El certamen començarà a repartir places per als Jocs Olímpics de París del 2024, tot i que és improbable que Espanya en capturi alguna: la seva oportunitat serà el Mundial del 2023, que es farà a Anvers a principis d'octubre i atorgarà nou places més en categoria masculina i nou més en la femenina.

Diallo i Medina són dos joves talents assidus a la selecció estatal. De fet, el Thierno ja va participar en els Jocs Olímpics de Tòquio i confia arribar més fet als de París, que per primer cop a la història se celebraran només tres anys després dels anteriors. Els dos esportistes, l’un manresà i l’altra gironellenca, van participar el passat mes d’agost en els Campionats d’Europa i van contribuir al bon fer dels equips espanyols, que es van classificar en vuitena posició en ambdues categories.

L’equip femení en el que competeix Lorena Medina el completen Laura Casabuena, Emma Fernández, Paula Raya, Marina González i Maia Llàcer. En el combinat masculí, amb més de Thierno Diallo, també hi seran Rayderley Zapata -subcampió olímpic de terra-, Joel Plata, Néstor Abad, Nicolau Mir i Pau Jiménez.

A diferència dels Jocs de Tòquio, en que cada equip podia tenir quatre gimnastes, en els de París seran cinc. En la categoria per equips, l’objectiu que busca Espanya en el present cicle olímpic, a Liverpool es repartiran tres places que molt probablement seran per les grans potències del moment. Amb França classificada d’ofici per la seva condició d’amfitriona, els altres nou bitllets masculins i femenins es repartiran de l’1 al 8 d’octubre del 2023 a Anvers.