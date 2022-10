L’excel·lent actuació del juvenil del Club Gimnàstic de Manresa no va ser suficient per tal que els escapulats aconseguissin el tercer triomf en cinc jornades. Els manresans van topar amb la inspiració del porter visitant Lluc Ferrer i van cedir una igualada contra la UE Figueres (2 a 2). El domini abassegador dels amfitrions va propiciar que Roger Sors estavellés una rematada al travesser (min 15). Tot seguit, Lluc Ferrer va iniciar la seva exhibició i va allunyar els enverinats xuts d’Arnau Prat (min 18), Nicolás Olmedo (min 20) i Álex Bravo (min 28). Dos minuts després, Roger Sors no va encertar a rematar una intencionada centrada d’Arnau Prat i la gardela d’Olmedo (min 30) va fregar el pal. Els empordanesos van adquirir avantatge a la represa (min 57), però els amfitrions van reaccionar i Arnau Prat (min 69) i Nicolás Olmedo (min 78) van segellar la remuntada. Finalment, un servei en profunditat va habilitar Cantos per reequilibrar el marcador (min 83).