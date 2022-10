La fiscalia ha retirat aquest divendres tots els càrrecs contra tots els acusats pel cas Neymar 2 per estafa i corrupció entre particulars arran del fitxatge del futbolista brasiler pel Barça el 2013. En la penúltima jornada del judici a l'Audiència de Barcelona, el fiscal ha modificat les seves conclusions provisionals, en què demanava fins a cinc anys de presó per a l'expresident del Barça i dos per al futbolista, i ha anunciat que demana l'absolució de tots els acusats, inclòs el futbolista, els seus pares, els expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, un exdirectiu del Santos, els dos clubs i l'empresa familiar dels Neymar N&N.

Per la seva banda, les acusacions particulars de DIS i del sindicat de futbolistes brasilers han reiterat les mateixes conclusions, modificant lleugerament algunes xifres econòmiques. Sí que han retirat l'acusació contra la mare de Neymar, cosa que fa que quedi automàticament absolta. DIS demana cinc anys de presó per a Rosell, Bartomeu i Neymar Jr.. Als dos expresidents blaugrana també els demana 195 milions d'euros de multa i set anys i mig d'inhabilitació per a càrrecs directius. Al futbolista li demana 149 milions d'euros de multa i la seva inhabilitació per a jugar durant el temps de condemna. Les defenses han demanat l'absolució dels seus defensats i que les acusacions particulars siguin condemnades a pagar les costes del judici. L'advocat del Barça ha demanat l'absolució i, en cas de condemna, l'atenuant de dilacions indegudes.