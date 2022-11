El sènior femení configurat per jugadores del Manresa Rugby Club i de l’Osona Rugby Club-Crancs, l’anomenat Cat Central, va encaixar una derrota en el seu debut a la Primera Divisió Catalana contra el potent GEIEG de Girona (17 a 43). Tot i això, les osonobagenques van mostrar un notable nivell competitiu durant el primer període i només van concedir un mínim avantatge a les gironines al descans (12 a 19). De fet, les de la Catalunya central, mitjançant Maria Sort, van anotar el seu primer assaig durant el primer minut de joc. A més, Maria Prat va materialitzar la corresponent transformació (7 a 0). Les gironines van minimitzar el seu desavantatge quatre minuts després (7 a 5), però no van aconseguir capgirar el marcador fins el minut 12, quan van anotar un segon assaig i la preceptiva transformació (7 a 12). El segon assaig del Cat Central, a càrrec de Sarai Aranburu (min 19), va restablir l’equilibri a l’electrònic (12 a 12). Així doncs, el GEIEG va haver de materialitzar un tercer assaig (min 23) per retirar-se als vestidors amb avantatge (12 a 19). A la represa, les gironines van imposar la seva qualitat i experiència, van anotar quatre assaigs i dues transformacions i van assolir el seu màxim avantatge a set minuts per al final (12 a 43). Judit Cuenca va ratificar la perseverança del Cat Central assolint el tercer assaig de les locals (min 79).