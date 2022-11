Terratrèmol a la Juventus de Torí. El Consell d’Administració del cèlebre equip italià, un dels més idolatrats del país transalpí, ha dimitit en bloc. La decisió, comunicada aquest dilluns després que fos destapada pel diari italià ‘La Gazzetta dello Sport’, també ha sigut presa pel president Andrea Agnelli, vicepresident de la polèmica Superlliga europea, i pel seu segon, l’exfutbolista Pavel Nevded, que exercia de vicepresident del club piemontès.

L’anunci s’ha produït després de l’obertura d’una investigació per un possible frau comptable de la Fiscalia de Torí. A més d’això, el club ha rebut crítiques de la Consob, la comissió que vigila el sistema borsari italià, que va demanar una revisió del seu pla pressupostari. Això últim ha comportat que el club italià tingués que per dues vegades consecutives la seva assemblea d’accionistes.

Investigació sobre els comptes

Els embolics de la Juve, com l’equip es coneix entre els aficionats, van començar a destapar-se l’any passat quan la Guardia di Finanza (policia financera) va obrir una investigació sobre els comptes de l’equip de l’any anterior. Una cosa que va saltar a la premsa després d’una sèrie de registres a les seus de Milà i Torí del club.

Els agents buscaven en particular documents dels balanços del 2019 i el 2020 de la Juve que, com molts altres equips, havia suposadament acordat reduccions de salari dels jugadors a causa de la pandèmia. Una cosa que va permetre al club no incloure en els seus balanços aquestes operacions, i va suposar un estalvi a l’empresa.

Amb aquest mecanisme, la Juve fins i tot s’hauria compromès a pagar 19,8 milions d’euros a Cristiano Ronaldo, sense que aquest pagament fos inclòs a l’exercici econòmic d’aquell any, d’acord amb documents citats per la premsa italiana.