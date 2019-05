El Govern aprova el projecte per implantar barreres paraallaus a l'aparcament de Tavascan

El Govern està ultimant els tràmits administratius per a la licitació de les obres d'instal·lació de barreres paraallaus a l'aparcament de l'estació d'esquí de Tavascan (Lladorre). Aquesta actuació, que compta amb un pressupost previst de 685.000 euros, permetrà millorar la protecció i la seguretat de la zona, que se situa a peu de pistes, davant de possibles allaus. Aquesta actuació permetrà evitar allaus més avall de la cota 1.915 metres i que arriben a afectar l'aparcament, situat a la cota 1.700 metres, molt freqüentat per usuaris de l'estació i del refugi existent. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat el projecte i a continuació durà a terme la publicació de la licitació de l'obra. Es preveu que la implantació dels paraallaus estigui finalitzada abans de la pròxima temporada d'hivern.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha analitzat la zona d'allau que afecta l'aparcament de l'estació. Aquesta zona es troba actualment protegida amb barreres paraallaus entre les cotes 2.015 a 1.915 metres, que eviten el desencadenament d'allaus des de les cotes superiors.

Estació d'esquí de Tavascan

L'estació d'esquí i activitats de muntanya de Tavascan, a la Pleta del Prat, està situada al municipi de Lladorre. De Lladorre a la Pleta del Prat s'accedeix per una carretera asfaltada de prop de 10 km de llargada i que passa per l'embassament de Graus i posteriorment per Quanca.

Durant l'hivern, l'estació de muntanya dona feina (refugi, estació, transport, monitors) a unes 30 persones, la majoria veïns del municipi de Lladorre i rodalies. A peu de pistes, el refugi té una capacitat de 50 places, amb un servei de restauració i lloguer de material.