La candidatura olímpica per als Jocs del 2030 no té definit el pla estratègic d’instal·lacions però treballa sobre la previsió que ja es va fer per a la candidatura dels anys 22 i 26. El projecte sobre el qual han treballat els últims anys l’Ajuntament de Barcelona i el Pirineu, conjuntament amb el COI, planteja un conjunt de catorze instal·lacions esportives, moltes de les quals serien a Barcelona. El projecte va fixar un volum total de despeses relacionades directament amb els Jocs de 2.229 milions d’euros.

Els requeriments del COI són un palau d’hoquei gel amb capacitat per a 10.000 persones; un palau d’hoquei gel per a les competicions femenines de 1.000 persones; un palau per a les competicions de patinatge artístic i patinatge de velocitat en pista curta per a 12.000 espectadors; un palau per al cúrling per a 3.000 persones; un palau de patinatge de velocitat oval per a 6.000 persones; una pista per a homes i una per a dones per a l’esquí alpí per a les competicions de descens, supergegant i súper combinada amb capacitat per a 8.000 persones; una pista de competició per a l’esquí alpí per a les proves d’eslàlom, eslàlom gegant i súper combinada per a 8.000 persones; dos trampolins per als salts amb capacitat de 3.000 espectadors; quatre pistes de freestyle per a les competicions aèries, esquí de fons, half pibe i bamps per a 4.000 persones cada una; un circuit de lliscament per a 1.000 persones per a les competicions de bob i tobogan; un altre circuit de la mateixa capacitat per al luge; un estadi de 6.000 persones per al biatló i un estadi de 3.000 persones per a l’esquí de fons.

El pla preveia que en els dominis de Baqueira-Beret i la Molina i Masella podrien celebrar-se totes les competicions olímpiques d’esquí alpí, freestyle i snowboard, però per proximitat a Barcelona les pistes cerdanes podrien acabar acollint-les totes. Igualment, el projecte proposava constituir l’Àrea Olímpica del Pirineu al voltant de l’estació de la Molina i Masella i habilitar un estadi de biatló i un de fons per sota de la cota de 1.800 m, així com també construir un circuit de lliscament i un conjunt de trampolins.