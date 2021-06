El Ministeri de Sanitat ha decidit vacunar al cos tècnic i als jugadors de la selecció espanyola de futbol contra la covid. Encara que per edat la vacunació no correspondria als jugadors, Sanitat ha decidit fer una excepció i aplicar la injecció als membres de la plantilla, tal com es va fer amb la delegació olímpica.

Després d'haver-se conegut els positius de Sergio Busquets i Diego Llorente a la plantilla de la selecció absoluta, el seleccionador ha necessitat l'ajuda dels internacionals de la Sub-21 per poder disputar el partit amistós d'ahir 8 de juny contra Lituània, que va acabar 4-0 a favor del conjunt espanyol. Tal com ha comunicat la pròpia selecció aquesta mateixa tarda, la resta de la plantilla, cos tècnic i delegació al complet han donat negatiu a les proves PCR.

🚨 OFICIAL | Futbolistas, cuerpo técnico y delegación al completo de la @SeFutbol dan negativo en las pruebas PCR practicadas este miércoles 9 de junio.



➡️ Test PCR realizados a los componentes de la burbuja paralela, también negativos.



ℹ️ https://t.co/rv5gzs2v4R#SomosEspaña pic.twitter.com/lwo0aqzFTn — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 9 de junio de 2021

Carolina Darias, ministra de Sanitat, traslladarà la decisió al ple del Consell Interterritorial de Salut aquest dimecres a la tarda, comunicant que la vacunació de l'equip la durà a terme l'exèrcit, cosa que no suposarà cap esforç extra a les regions. Aquesta decisió, que havia estat denegada prèviament, ha aixecat polseguera des que José Manuel Rodríguez Uribes, ministre d'Esports va demanar fer una excepció amb la plantilla, malgrat que per edat i característiques físiques no els tocaria rebre la dosi.

Al voltant de 50 persones rebran la dosi de Pfizer, segons han comunicat diverses fonts. D'aquesta manera, els jugadors no rebran el 100% de la immunització, ja que aniran solament amb una dosi i no hauran passat les setmanes necessàries per generar suficients anticossos abans de començar l'Eurocopa.