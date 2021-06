La Federació ha comunicat al govern espanyol que només acceptarà que es vacuni la selecció si es fa amb la dosi de Janssen, que requereix només una punxada i permetria a la plantilla arribar a la competició amb el 100% de la immunitat. La decisió arriba en menys de 24 hores, després que l'executiu del govern donés llum verda al subministrament de la vacuna. Amb aquestes declaracions, rebutgen la intenció del govern espanyol de vacunar-los amb Pfizer, que necessita dues injeccions i unes setmanes de marge perquè faci efecte. En el cas que la proposta no sigui acceptada, els jugadors acudiran a l'Eurocopa sense vacunar-se.

Després que la Federació hagi consultat la decisió amb els seus serveis mèdics, que temen la possibilitat que la vacuna de Pfizer produeixi efectes secundaris a la plantilla, han comunicat que no duran a terme la vacunació prevista per aquest divendres a les 10 h. Només ho farien en el cas que s'utilitzés la dosi de Janssen, ja que el vaccí nord-americà podria fer baixar el rendiment o fins i tot provocar la baixa puntual d'algun jugador.

A quatre dies del debut del conjunt espanyol a la competició, el seleccionador, Luis Enrique, ha declarat en roda de premsa el seu malestar per no haver aconseguit una vacunació prèvia, tal com es va fer amb els esportistes que està previst que participin a les olimpíades de Tòquio d'aquí un mes. "M'agradaria aclarir que, des de fa dos mesos, el president ens va informar de la possibilitat de vacunar la selecció. Lamentablement no s'ha pogut aconseguir. Ho vam acceptar i no ens queixem de res", ha comunicat el seleccionador. A més, ha afegit "en el cas que s'arribés a un acord, m'agradaria que es portés a terme la vacunació el més aviat possible".