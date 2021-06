Un doblet del davanter del Bayer Leverkusen Patrik Schick, inclòs un gol des del mig del camp, ha donat el lideratge del grup D a la República Txeca, després de derrotar (0-2) a una animosa Escòcia que ha merescut més en el debut de totes dues en el campionat, disputat en l'estadi Hampden Park de Glasgow.

La República Txeca encapçala així el grup. Després que Anglaterra s'imposés (1-0) en la seva estrena contra Croàcia, i presenta la seva candidatura per a aconseguir superar la primera fase del torneig abans d'afrontar una 'final' contra Croàcia, el pròxim 18 de juny també en el mític estadi de Glasgow.

No va ser fàcil per als txecs perquè Escòcia va sortir en estampida per a deixar el seu segell en un torneig que no jugava des de l'edició del 1996, i el seu capità, Andrew Robertson, va ser el reflex de l'ambició local amb les seves constants incursions pel flanc esquerre de l'atac del grup dirigit per Steve Clarke.

Un centre del lateral del Liverpool rematat per Lyndon Dykes i un tret del mateix Robertson desviat a córner per Vaclík, van merèixer avançar als escocesos.

El primer gol el va marcar Schick en rematar de cap a la xarxa un bon centre de Coufal des de la banda dreta al minut 42. El segon, també del davanter del Leverkusen, va arribar amb un xut des del mig del camp a l'inici de la segona part després de dues ocasions prèvies del mateix Schick i Darida, i que Hendry rematés al travesser el que va poder ser l'empat.

El porter del Sevilla Tomas Vaclik va frenar l'ímpetu d'una Escòcia que va pagar en excés la seva falta de punteria i que disputarà un decisiu 'derbi' contra Anglaterra en la segona jornada divendres que ve (21.00 hores) a Wembley, on lluitarà per mantenir vives les seves opcions de classificar-se per a vuitens de final.

FITXA TÈCNICA:

--RESULTAT: ESCÒCIA, 0 - REPÚBLICA TXECA, 2.

ESCÒCIA: Marshall; Hendry (McGregor, min.67), Cooper, Hanley; O'Donnell (Forrest, min.79), Armstrong (Fraser, min.67), McTominay, McGinn, Robertson; Dykes (Nisbet, min.79) i Christie (Adams, min.46).

REPÚBLICA TXECA: Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Král (Holes, min.67); Masopust (Vydra, min.72), Darida (Sevcik, min.87), Jankto (Hlozek, min.72); i Schick (Krmencik, min.87).

--GOLS.

0-1, min.42: Schick.

0-2, min.52: Schick.

--ÀRBITRE.

Daniel Siebert (Alemany). Sense amonestats.

--ESTADI:

Hampden Park.