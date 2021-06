L'acció de retirar dues ampolles de Coca-Cola i substituir-les per aigua durant una roda de premsa per part de Cristiano Ronaldo han provocat un terratrèmol a la borsa de Nova York, on les accions de la companyia van caure en picat durant la jornada d'ahir.

En la roda de premsa prèvia al partit entre Portugal i Hongria de l'Eurocopa -disputat aquest dimarts-, el crac portuguès va retirar de davant la càmera dues ampolles de Coca-Cola, patrocinador oficial de la competició continental. Ronaldo ja havia demostrat diverses vegades que està en contra d'aquest tipus de begudes i el menjar no saludable, i davant la premsa va reincidir. "Aigua, Coca-Cola no...", va dir el jugador mentre canviava les dues ampolles.

Cristiano Ronaldo no descuida la dieta ni en rueda de prensa 😎🔝#EURO2020 pic.twitter.com/ZfbzYQAgu7 — Goal en español (@Goal_en_espanol) 14 de junio de 2021

Aquest petit gest es va traduir amb una caiguda en borsa de The Coca-cola Company tant bon punt el parquet de Nova York va fer sonar la campana ahir, a les 3 de la tarda, hora catalana. El gràfic següent mostra clarament el descens del valor de les accions de la companyia:

En termes econòmics, Coca-Cola va passar de tenir un valor de 242 mil milions de dòlars a 238 mil milions. Una caiguda d'un 1,6% que suposa unes pèrdues totals d'uns 4 mil milions de dòlars.

La salut física sempre ha estat un pilar fonamental pel capità de la selecció de Portugal. El seu darrer gest es va fer viral en poques hores i ha ocupat espais en programes de televisió, informatius i xarxes socials. Per ara, l'organització de l'Eurocopa no ha pres cap mesura contra Ronaldo i caldrà estar atents del que pugui passar en les properes hores.