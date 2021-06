Sterling i res més

Un gol en dos partits empenyia Anglaterra a buscar un reactiu, jugant a l’empara de la seva encara escassa afició (Wembley augmentarà el seu aforament en els pròxims partits) i sense haver-se situat a l’altura dels altres favorits. Ni en joc ni en gols. No es va notar el primer canvi, però sí el segon. Més enllà que Grealish donés el delicat centre que va rematar de cap Sterling al segon pal, traient-se l’espina de la rematada al pal del segon minut.

El creatiu jugador de l’Aston Villa, va destacar pel seu enginy en intervencions individuals, més que per transformar Anglaterra, defensada per la muralla de Manchester: dos defenses del City (Walker i Stones) i dos de l’United (Maguire i Shaw). Es van entendre bé. Patrik Schick (tres gols, com Cristiano i Wijnaldum i Lukaku), no va deixar cap rastre. Va ser substituït. Els txecs el necessitaran més fresc per als vuitens.

Guanyar mai va tenir un càstig més gran. El primer lloc que es disputaven la República Txeca i Anglaterra aparellava el triomfador amb el segon del grup de la mort (el de França, Alemanya i Portugal, tant fa el que toqui avui) i el derrotat amb el segon del d’Espanya. Va vèncer Anglaterra gràcies a un gol de Raheem Sterling (l’únic que marca en aquest equip).

Però els txecs també van quedar penalitzats amb la seva inoperància. Amb la derrota i amb el 3-1 que Croàcia va endossar a Escòcia a Glasgow. Aquest marcador millorava la diferència de gols que presentaven els dos països, que havien empatat (1-1) en el seu enfrontament directe. De totes maneres, la República Txeca, va aconseguir el seu bitllet per a la següent ronda malgrat la seva derrota. De moment, és la millor tercera de tota l'Eurocopa amb quatre punts i un gol a favor.

Un Modrić antològic fica a Croàcia als vuitens de final

El capità, Luka Modrić va salvar a la selecció croata del ridícul que hauria suposat l'eliminació, tractant-se del subcampió mundial, amb un gran xut amb l’exterior de la cama dreta des de fora de l’àrea i l'assistència a Ivan Perisic en un córner.

Nikola Vlasic havia anotat l’1-0, però Callum Mc Gregor va alimentar les il·lusions locals al tall del descans amb un gol des de la frontal de l'àrea. A la segona part, Modrić va girar el turmell com només ell sap fer-ho i va posar la pilota al fons de la xarxa. El jugador del Real Madrid va tornar a demostrar la seva jerarquia en el moment just, quan han d'aparèixer les grans estrelles. Als seus 35 anys, va brillar amb llum pròpia després d'un partit excel·lent i va culminar amb un gol i una assistència.

Escòcia, per la seva banda, no va abaixar mai els braços, ja que portaven sense jugar una fase final des del 1984. També, per la seva gent i perquè va estar -durant molts minuts- a un gol d'aconseguir el seu primer bitllet de la història per a vuitens de final. Però Croàcia, amb més talent i eficàcia, va saber treure partit encara que hagués d'esperar a la segona meitat per acabar amb totes les incògnites. Escòcia necessitava la victòria i això era una exigència massa elevada, i va acabar complint la tradició. En la seva tercera participació en la fase final (va jugar les de 1992 i 1996), va tornar a marxar en la primera fase. Aquesta vegada, sense sumar un triomf. Amb l’honra, això sí, d’haver sumat el seu únic punt davant Anglaterra.