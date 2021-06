La selecció neerlandesa, amb els blaugrana De Jong i Memphis Depay a les seves files, va quedar eliminada de l’Eurocopa després de caure contra un dels seus habituals botxins en fases de classificació i fases finals. La República Txeca, un conjunt sense tants noms com dècades enrere, però amb una bona base de jugadors formats a l’Slavia de Praga, va aprofitar l’expulsió de Matthijs de Ligt a l’inici de la segona part i el mal joc oranje dels noranta minuts per classificar-se per a uns quarts de final que disputaran, a Baku, contra Dinamarca.

El partit dels Països Baixos va ser molt fluix en els primers 45 minuts, sense cap profunditat i amb poques arribades a l’àrea. Van trobar a faltar la graderia favorable d’Amsterdam, però s’haurien pogut avançar en el marcador a l’inici de la represa, quan Vaclik va salvar un gol de Malen. Tot seguit, De Ligt va fer unes mans davant de Schick. El millorable col·legiat rus Karàssev li va treure primer targeta groga, però a instàncies del VAR el va expulsar.

Aquí es va enfonsar l’equip de De Boer, que es va acular i va veure com, en una acció a pilota parada, Kalas tocava amb el cap i Holes afusellava. El tècnic va fer entrar Weghorst, però en una altra contra Schick va anotar el segon gol i va sentenciar una de les sorpreses, tot i que potser no tant, del campionat.

Portugal mereix més

En l’altre partit del dia, Bèlgica en va tenir prou amb un gol de Thorgan Hazard abans del descans per destronar la vigent campiona, Portugal, en un duel en què els lusitans van tenir moltes ocasions a la represa, sobretot un pal de Guerreiro i un cop de cap de Rubén Dias. Als belgues, que ara jugaran contra Itàlia, se’ls van lesionar De Bruyne i Eden Hazard.