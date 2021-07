Dinamarca s'ha classificat per a les semifinals de l'Eurocopa 2020 en derrotar per 2-1 a la República Txeca a l'estadi Olímpic de Bakú gràcies a dos punts en el primer temps i a la seva fortalesa per evitar que el quadre centreeuropeu culminés la seva reacció.

Thomas Delaney (m.5) i Kasper Dolberg (m.42) han encarrilat el triomf del quadre de Kasper Hjulmand, que ha hagut de resistir per moments la pressió dels txecs, els qui han escurçat distàncies ràpidament després del descans amb una diana de Patrik Schick (m.49).

Dinamarca s'enfrontarà a les semifinals el dimecres a Wembley contra el guanyador de la trobada que disputen aquesta nit.