Regió7 i Prensa Ibérica organitzen el dijous 21 d’octubre el tercer eWoman, a Manresa. L’objectiu de l’esdeveniment és exposar experiències de dones de la Catalunya Central que destaquen per la seva trajectòria professional i lideratge. L’acte pretén motivar i inspirar, i enfortir la imatge de la dona. Les ponents es donaran a conèixer properament, així com la premiada per la Trajectòria Professional by CaixaBank. L’acte, conduït per la periodista de Regió7 Queralt Casals, es farà al Teatre Kursaal de Manresa. Començarà a les 10 del matí i és previst que s’allargui fins al migdia, amb intervencions curtes per tal que sigui un eWoman amè i dinàmic. L’assistència és gratuïta però cal fer inscripció prèvia a www.ewoman.es/manresa. Es tracta de la tercera edició d’eWoman a Manresa. La primera es va fer el 2018 i la bona acceptació li va donar continuïtat. El 2019 se’n va fer la segona, amb l’assistència d’unes 130 persones, i l’any passat no es va poder celebrar per la covid. La jornada, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, l’impulsa CaixaBank, la patrocinen ICL, Agbar i l’Ajuntament de Manresa, i hi col·labora Sensus Consultoria.