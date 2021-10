«Si hagués escollit sempre el camí més fàcil, avui no seria on soc, ni en l’àmbit personal, ni professional», va començar dient Cristina Puig i Ballarà. La directora general de Recursos Humans de la planta de Denso a Sant Fruitós va preferir relatar com havia arribat al càrrec que ocupa que no pas explicar en què consisteix la seva feina.

Ja quan cursava la carrera de Filologia Anglesa, Puig tenia molt clar que per destacar en un món dirigit per l’home, necessitava quelcom que la diferenciés de la resta. Un idioma. El japonès. Després de viure dos anys a Tòquio li van proposar quedar-s’hi a treballar, i tot i que reconeix que va ser una experiència inoblidable, «Japó no és un país per una dona d’èxit», va dir. Va tornar a Catalunya. Tampoc ho va tenir gens fàcil. Però després de trucar moltes portes, va trobar feina a Denso. Després d’uns mesos de fer de «recepcionista» i «servir cafès», Puig va anar escalant posicions, mentre de forma paral·lela es treia el diplomat de Relacions Laborals a la Universitat de Barcelona. «Volia créixer i, «si vols alguna cosa, has de lluitar per aconseguir-la». Ho té clar. «No n’hi ha prou en desitjar-la». Així ho va expressar ahir sobre l’escenari del teatre Kursaal de Manresa.

Un desig, però «el millor que m’ha passat, amb diferència, a la vida», se li va creuar a la seva carrera laboral: ser mare. I ser mare soltera. «Era el què volia el meu cor, i no el que vol la societat», explicava la que avui ocupa un alt càrrec a Denso, deixant clara la seva valentia. «Després de ser mare, va haver-hi un temps que em vaig estancar laboralment. Casualitat?» va preguntar Puig retòricament.

L’any 2014 li van proposar anar-se’n a la seu europea de Denso a Amsterdam. «Si a mi em va fer molta il·lusió que em proposessin aquest càrrec, al meu fill encara n’hi va fer més. Així que van ser quatre anys els que vam viure a la capital holandesa, gaudint i aprenent de la vida». Sent l’hora de tornar a casa, el 2018 es va reincorporar a Denso Barcelona, a Sant Fruitós, ocupant el càrrec que manté actualment: directora general de Recursos Humans, Seguretat, Salut i Medi Ambient.