El teatre Kursaal de Manresa va ser ahir un gran altaveu per a l’empoderament de la dona en el terreny laboral. La jornada eWoman, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, va aplegar sis ponents, destacades professionals d’àmbits tan diversos com les finances, l’enginyeria, l’automoció, la química, la medicina o el sector primari, que van explicar les seves exemplars trajectòries amb la voluntat d’ajudar les assistents a reeixir en el lema quàdruple de la jornada: Innovació, reconeixement, motivació i inspiració.

Davant d’un centenar llarg de persones, l’eWoman, que ahir arribava a la seva tercera edició a Manresa, va oferir diversos models d’èxit en la desigual pugna de gènere per al reconeixement professional, un repte del conjunt de la societat al qual ahir aquesta jornada va aportar un petit gra de sorra.

La regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement i de Feminissmes i LGTBI de l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, va recordar amb xifres en l’obertura de la matinal les dificultats quotidianes de les dones per assolir aquest reconeixement.

Com que la bretxa salarial encara és del 16%; que el 71% dels contractes parcials són de dones; i que tan sols el 39% d’aquestes han trencat el sostre de vidre que impedeix l’accés a càrrecs directius. Amb tot, el 58% de les titulacions universitàries són de dones, dada que demostra que elles «tenen més talent i més formació», va apuntar Cruz.

Les diverses ponents van llançar missatges d’autoconfiança en les pròpies possibilitats. La clau, van coincidir, és assumir les pròpies decisions, tenir voluntat, aportar-hi el màxim d’esforç, tenir un propòsit i defensar-lo amb convicció, comptar amb el suport de l’entorn... Cristina Puig Ballarà (Denso), Meritxell Grima (CaixaBank), Montserrat Celades (FecunMed), Dulcinea Meijide (Agbar), Beatriz Álvarez (ICL) i Maria Costa (L’Escairador) van explicar també les dificultats amb què s’han enfrontat al llarg de la seva carrera, com és la necessitat d’haver d’aprendre habilitats que no es reclamen als homes per poder competir en igualtats de condicions en entorns en què són minoria.

La jornada, que va conduir la periodista de Regió7 Queralt Casals i que impulsava CaixaBank amb el patrocini de’ICL, Agbar i l’Ajuntament de Manresa i la col·laboració de Sensus Consultoria, FecunMed i Accessoris Manresa, va posar una nova llavor en l’objectiu del reconeixement. El públic assistent va poder concloure que jornades com l’eWoman col·laboren en la visibilització d’una problemàtica que l’èxit notori i merescut de les ponents no minimitza. Les dones que triomfen a la seva feina són, encara, menys de les desitjables. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va homenatjar les dones que han destacat en la seva lluita contra la covid, va concloure l’acte afirmant: «necessitem més jornades així».