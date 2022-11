L’Espai Plana de l’Om acollirà el proper dijous dia 24, a partir de les 10 del matí, una nova edició de la jornada eWoman que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica, amb el patrocini de CaixaBank, ICL, Sorea i l’Ajuntament de Manresa. La inscripció a la jornada es pot fer a la pàgina web https://www.ewoman.es/manresa/

La jornada està concebuda per servir de motivació i inspiració i enfortir la imatge de la dona mitjançant grans experiències sintetitzades en intervencions curtes perquè sigui una trobada amena i dinàmica. L’eWoman comprèn diverses ponències i l’entrega del premi eWoman Trajectòria Professional by Caixabank, a més del lliurament dels guardons a l’Igualtat i al Mèrit Esportiu.

Enguany, les guardonades seran l’administradora de la bagenca Inoxforma, Elvira Garcia (premi Trajectòria Professional by CaixaBank), la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, Mercè Rosich (Mèrit Esportiu) i la presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero (Igualtat).

La jornada començarà amb una obertura a càrrec de Regió7 i una benvinguda institucional. A les 10.40 h intervindrà Cristina Arnau. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, va començar a treballar a la Caixa d’Estalvis de Manresa el 1998 però ja el mateix any s’incorporava a CaixaBank. Actualment és Directora del Departament de Secretaria Tècnica i Planificació de Negoci de la territorial Catalunya de CaixaBank.

Acontinuació serà el torn d’Anna Forch, enginyera de rampa d’ICL. Nascuda a Barcelona el 1975, Forch és Enginyera Tècnica de Mines. Vinculada a la mineria bagenca des del darrer curs de la carrera, la seva experiència laboral va començar el 2001 com a ajudant facultativa de pedreres. Va treballar per a FCC i per a Ingebakel, i va tornar al Bages el 2019 per treballar en la construcció de la rampa de Cabanasses. Un cop finalitzat el projecte, va fitxar pel departament d'Operational and Excellence d’ICL.

Tancarà el torn de ponències Elisa Ocón, responsable de Projectes de Transformació de la Direcció Regional de Catalunya i Balears d’Agbar. Nascuda el 1975 a Santa Cruz de Tenerife, Ocón va treballar a British Gas i l’Institut Català de Tecnologia, fins que el 2002 es va incorporar a Aigües de Barcelona. És enginyera de formació, i té diversos màsters, el darrer en Tecnologia i Gestió de l’Aigua.

La jornada continuarà a partir de les 11.25 h amb una sessió de coaching a càrrec de la barcelonina Cambyo, un equip especialitzat en liderar processos amb equips professionals per transformar-los en unitats d'alt rendiment.

Posteriorment tindrà lloc el lliurament de premis. El primer, a la trajectòria professional, per a Elvira Garcia. Nascuda a Navàs el 1973, és llicenciada en dret per la UPF, fa 29 anys que treballa a Inoxforma, d’on durant més de tres anys i fins a aquest setembre ha estat gerent. Des d’aleshores és l’administradora única d’una empresa especialitzada en la transformació de xapa d’acer inoxidable per als sectors de la valvuleria, l’elèctric/electrònic i l’alimentació. Garcia és, a més, vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Manresa.

Mercè Rosich i Vilaró (Manresa, 1952) rebrà el guardó a la trajectòria esportiva. És mestra i entrenadora d’atletisme, a més de doctora en psicologia de l'esport i exregidora de l’Ajuntament de Manresa. Des del març de 2022 és la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme. És la primera dona que presideix l'entitat en els seus més de cent anys d'història. Exatleta del Club Atlètic Manresa, entre el 2000 i el 2018 va presidir aquest club esportiu.

Ruth Guerrero, per la seva banda, rebrà la distinció a la Igualtat. És enginyera tècnica industrial de formació. Ha treballat a Feliu Consultors i ara a l’Ajuntament de Sant Fruitós. Va ser regidora a l’Ajuntament de Manresa i els dos últims anys ha estat l’ànima del renovat Centre d’Esports Manresa, entitat que ara presideix. També és la primera dona en dirigir aquesta entitat esportiva, amb 115 anys de vida.