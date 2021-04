Nissan reinventa el 4x4 amb el sistema e-4orce

L'electrificació del sector de l'automòbil ha obert la porta a un increment notable, no només en matèria de sostenibilitat, sinó també de prestacions, tecnologia i seguretat. Una cosa que fins ara només estava a l'abast dels superesportius. En l'automòbil l'entrega de par és clau en qualsevol model d'altes prestacions. Amb l'electrificació, tot aquell que aposta pel cotxe elèctric ha de saber que disposa de més múscul i més potència, però a la vegada reclama control. No tothom està preparat per aprofitar aquest avantatge.

Aquest no és el cas de Nissan, que en la seva nova proposta representada amb el nou Nissan Ariya obre un nou camí cap al futur del segment 'crossover'. Nissan fa molts anys que treballa amb l'electrificació i l'aparició de nous models al mercat no ha fet sinó accelerar la transformació tecnològica. La seva dilatada experiència en el terreny dels vehicles elèctrics, que es va iniciar el 1947 amb el Tama, unida al mestratge en el món dels tot terreny (qui si no inventaria el Patrol), han permès que amb l'arribada en massa de l'electrificació la marca ja disposi de solucions avançades en tots els segments de mercat. I el dels 4x4 no podia ser una excepció.

La marca japonesa ha desenvolupat una nova proposta per entendre, aprofitar i proposar als usuaris solucions adaptades al vehicle elèctric, incrementant les prestacions dels tot terreny de tota la vida. La feina amb el sistema de divisió de par Attesa-e-ts del model esportiu Nissan GT-R i l'experiència 4x4 del Patrol, van contribuir a afinar l'arribada de l'e-4orce. Nissan estrenarà amb el nou Ariya, el seu vaixell insígnia per als propers anys, la tecnologia e-4orce. Amb aquest sistema de tracció s'aconsegueix equilibrar la força d'entrega de par amb les necessitats de l'usuari, adaptant cada toc d'accelerador i convertint-lo en una dosi d'adrenalina. La velocitat sense control no té sentit i per això amb e-4orce, Nissan permet assaborir tota la potència de par que ofereix el cotxe elèctric i unir-la a la seguretat i el control de la tracció. Amb l'e-4orce s'estrena la nova era dels 4x4, i Nissan ha arribat per oferir-la al món des del primer moment.

El nom d'e-4orce no és casual. Òbviament la 'e' respon a l'electrificació i el so de la paraula '4orce' recorda la força de l'entrega de par. El '4' òbviament, fa referència a la tracció a les quatre rodes. El par que s'entrega amb aquesta tecnologia permet adequar-la a cadascuna de les rodes de forma individual i controlada. Aquesta tecnologia gestiona la potència i la frenada, oferint sempre una gran sensació de domini sobre el par que entrega un vehicle elèctric. La marca va presentar per primera vegada aquest sistema en el CES de Las Vegas i al saló de Tòquio del 2019 muntada sobre un Nissan Leaf e+, i no ha estat fins a l'arribada de l'Ariya quan ha decidit incorporar-la de sèrie. A partir d'ara tots els vehicles elèctrics de Nissan que adoptin la tracció total portaran el nom d'e-4orce.

El repartiment de la potència i el par a les quatre rodes de forma diferenciada afegeix un plus de seguretat. L'e-4orce funciona com un assistent que permet mantenir la mateixa entrega d'energia per desplaçar el vehicle en tot moment, aprofitant al màxim els moviments d'acceleració i desacceleració per mantenir una conducció estable i còmoda. El sistema elèctric assumeix la força procedent dels dos motors elèctrics, situats un sobre cada eix. Fins ara en els elèctrics de Nissan només es feia servir un motor per aportar tracció davantera, però amb l'Ariya s'obre un nou espai.

El sistema e-4orce actua oferint el control sobre el xassís, la potència de sortida i la frenada, aconseguint una millor sensació per al conductor. Tota la força del motor elèctric i el seu par instantani es distribueix d'acord amb les necessitats de cada situació. Això permet tenir equilibri amb la precisió de la direcció i la línia traçada pel vehicle, tornant el que podria ser un cavall (elèctric) desbocat en un vehicle predictible i fàcil de conduir fins i tot en situacions de reacció sobtada. El sistema modula constantment la potència de cada motor elèctric doble, així com el control dels frens de cada roda, amb l'objectiu de generar un control fiable per al conductor.

En una acceleració i pas per revolt convencionals, el vehicle té la tendència a projectar-se cap a fora del revolt (subviratge), cosa que el conductor contraresta amb un gir més gran del volant i una reducció de la velocitat. Amb l'e-4orce es distribueix el par a les quatre rodes de forma intel·ligent per obtenir l'adherència més òptima en cada moment. El sistema està predeterminat per repartir la força 50/50 però en funció de les necessitats es pot transferir la potència fins a la totalitat tant a les rodes davanteres com posteriors.

Però la tecnologia e-4orce de Nissan no acaba aquí la seva comesa. També es beneficia de la frenada regenerativa, una de les principals qualitats del vehicle elèctric. Al desaccelerar es recupera energia que és directament enviada a la bateria. La força de desacceleració es controla de manera òptima en cadascuna de les quatre rodes, a través d'una combinació de frenada regenerativa i frenada hidràulica, cosa que millora el rendiment de gir i la desacceleració.

Atès que el sistema gestiona la frenada i la potència de cada roda, quan s'activa la frenada regenerativa en els motors elèctrics davanters i del darrere, el sistema treballa per reduir el capcineig i la inclinació del vehicle, i així s'obté més comoditat. Adeu al capcineig i als marejos.

Amb el sistema e-4orce Nissan suma un nou pilar a la proposta 100% elèctrica per als seus nous 4x4. La nova era del tot terreny sostenible ha arribat i el Nissan Ariya en serà el primer evangelitzador.