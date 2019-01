El Llevant supera un Barça espès i afortunat

El Llevant UD ha guanyat aquest dijous al FC Barcelona (2-1) en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, gràcies a dos gols en els primers 20 minuts de partit que han sorprès un Barça espès, en una de les seves pitjors versions de l'any, que haurà de remuntar al Camp Nou per no perdre la corona que defensa i que ha tingut fortuna en retallar diferències de penal.

No ha fet mèrits l'equip d'Ernesto Valverde per marcar, tan sols algun xut d'Ousmane Dembélé, un 'fals 9' tan irreal que quan ha aparegut ho ha fet per la banda. Poc treball ha tingut Aitor Fernández, excepte un u contra u amb un Malcom que ha desaprofitat una altra oportunitat, mentre que Jasper Cillessen, titular a la Copa, ha salvat el seu equip d'haver de buscar una remuntada més gran.

Al minut 4, a la primera oportunitat del partit, el central Cabaco ha inaugurat el marcador amb un cop de cap precís després d'una centrada lateral de falta. S'ha desmarcat i ha rematat lliure de marca, potent, imparable per Cillessen. El centre, impecable, ha estat de l'exjugador del planter del Barça Rubén Rochina.

En una nit infausta, al minut 18, el producte de 'La Fàbrica' del Reial Madrid Borja Mayoral ha posat el 2-0 al marcador. Avisava el Llevant i a la primera que ha tingut el davanter ha ampliat la distància. Un error de Miranda, que ha permès el tall al mig del camp, ha fet arribar la pilota a Boateng, que amb precisió quirúrgica ha posat la pilota en diagonal a Mayoral, que ha controlat, ha buscat el forat i l'ha creuat davant Cillessen tot i l'intent d'oposició de Murillo.

El gir ha arribat al final en forma de penal clar de Coke sobre Denis Suárez, refresc des de la banqueta malgrat estar, potser, a la rampa de sortida del club. Penal que ha transformat Coutinho, que amb prou feines ho ha celebrat en un mal partit per a ell.