Els embotits, ninots plens de palla

La música, les danses i els espectacles són algunes de les propostes de la programació de les Enramades. En destaca El Retaule dels Embotits, una representació lliure de la llegenda sallentina davant les tropes invasores (vegeu desglossat) creada i interpretada per la Coral Nova Harmonia, de Sallent, que aquest any celebra que fa deu any que van estrenar l'obra.

És un muntatge singular del poble que es fa cada dos anys, ja que s'alterna amb l'espectacle itinerant que es va estrenar l'any passat: Destrenant les Enramades. Liderat per la Colla de Gegants i l'Esbart, fa un repàs a la història de la festa, des de l'època medieval fins a l'actualitat.

La funció teatral i musical El Retaule dels Embotits aplegarà més d'una cinquantena de persones a dalt de l'escenari, sota la direcció escènica de Tàtels Pérez, i la direcció musical de Judit Aloy. A banda dels membres de la Nova Harmonia i excantants de la coral, l'espectacle té la participació de l'Esbart Vila de Sallent, l'escola de música Cal Moliner i el Cor Lacetà. «És una obra de teatre que incorpora danses i música en directe, que la fan molt amena», comenta Montse Oliva, presidenta de la coral. Com a novetat, s'han incorporat elements tècnics i visuals per fer més atractiva la representació.

El Retaule dels Embotits es posarà en escena aquest dissabte, 22 de juny, a 2/4 de 10 de la nit a l'Espai Cultural de la Fàbrica Vella. «Esperem omplir el local i que la funció sigui un èxit», diu Oliva.

Les entrades valen 3 euros i es poden comprar anticipades a l'Ajuntament de Sallent o a la pàgina web www.codetickets.com. Si no s'esgoten, també se'n podran adquirir dissabte a taquilla.