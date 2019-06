Sant Fruitós es vesteix de festa

Sant Fruitós de Bages viurà la seva festa major d'estiu amb una programació extensa i variada, on tenen cabuda actes culturals i lúdics per a tots els públics. El tret de sortida es donarà dimarts amb el Batibull, la festa major infantil, amb activitat durant tres dies. I dijous a la nit arrencaran els actes per a adults, que s'allargaran fins el dilluns 8, amb sardanes, gegants, festa andalusa, Holi Party, trobada de grups de percussió, concerts joves i balls tradicionals com ara el de l'Orquestra Rosaleda. (Informació detallada dels actes a les pàgines següents i a la pàgina web www.santfruitos.cat).

La principal novetat és l'aposta per potenciar tres espais del municipi i no concentrar la programació al Cobert de la Màquina de Batre. En aquesta edició pren protagonisme el Bosquet, «un lloc amb encant i que pot funcionar molt bé com a escenari dels «7 de Tapes», de la festa andalusa o del Vermouth Santfreetònic, entre d'altres», comenta Xavier Racero, regidor de Cultura de Sant Fruitós. Un tercer espai on també s'han programat propostes és la pista del camp de futbol.

Tant el regidor Racero com la regidora de Festes, Núria Clarella, fan una crida a la participació: «Són dies d'ambient al carrer, de moltes activitats, per a totes les edats i per a tots els gustos. Volem que, un any més, la Festa Major de Sant Fruitós sigui un èxit i petits, joves i grans s'ho passin bé».

Una altra novetat d'aquesta edició és l'espai de carpes per als joves, que s'habilitarà al pati de l'antic edifici de les monges, on hi ha l'escola de música. Segons explica Racero, «des de l'Ajuntament hem respost a la demanda del jovent, que a part de participar i gaudir dels actes de la festa major, volien un espai de trobada per fer tallers, jocs, àpats... autofinançat per ells».