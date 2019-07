Rutes guiades, cinema i dansa per apropar la història local al visitant

ARXIU PARTICULAR

En el transcurs d'aquesta festa la vila de Bagà retrocedeix en el temps fins a l'època de la seva fundació ARXIU PARTICULAR

Demà a les 6 de la tarda començaran els actes de les Festes de la Baronia de Pinós amb el pregó d'inici, que enguany anirà a càr-rec de l'historiador Joan Obiols, conegut per ser l'autor de diversos llibres i guies de temàtica medieval. El pregó es farà a l'església de Sant Esteve, un dels punts centrals de les festes juntament amb la plaça Galceran i el Palau de Pinós.

Dilluns s'ha programat un taller de danses medievals, en un indret encara per determinar en tancar l'edició d'aquestes pàgines.

Dimarts al vespre es farà una visita guiada al nucli antic de Bagà i al Palau de Pinós. Aquesta visita, que posarà especial atenció a l'època medieval de la vila, començarà a partir de 2/4 de 10 a l'església de sant Esteve i acabarà, una hora més tard, a la plaça Galceran de Pinós, que és el centre de la vida cultural i festiva dels habitants d'aquest municipi; i és gratuïta.

Per a dimecres s'ha preparat una ronda nocturna per les terres de l'antiga baronia. Es tracta d'una caminada nocturna organitzada per la secció de Bagà de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) als boscos que envolten el poble, i té l'objectiu, a més a més de la pràctica del senderisme, de mostrar un territori que a l'edat mitjana tenia un pes destacat en l'activitat militar i política catalana. La caminada recorre uns 4 quilòmetres i té un desnivell de dos-cents metres.

Els organitzadors han dedicat dijous al cinema. A les 10 del vespre, a la plaça Galceran de Pinós, es projectarà Los caballeros de la mesa quadrada, una divertida comèdia britànica dels sempre àcids i mordaços Monty Python que es va estrenar el1975 i ja s'ha convertit en un clàssic. La pel·lícula ofereix una visió còmica i divertida de l'edat mitjana.

Finalment, el proper divendres s'organitzarà una visita guiada per conèixer l'arquitectura d'època medieval de Bagà que mostrarà als assistents l'empremta inesborrable que ha deixat a la vila l'època en què els barons de Pinós van situar Bagà al mapa. La visita començarà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Esteve i s'ha programat com un complement al concert que protagonitzarà Giardino di Delizie a la mateixa església, una activitat que està inclosa al Festival de Música dels Pirineus (Femap).

Les festes acabaran amb un concert a la piscina de Bagà.