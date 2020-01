Olvan servirà dilluns unes 2.000 racions de paella

Olvan celebra dilluns la tradicional Festa de Sant Sebastià, amb l'arrossada popular com a acte central d'una celebració que serveix per renovar el vot de poble en agraïment al sant que va alliberar els habitants d'aquesta població del Berguedà de la pesta, durant l'edat mitjana.

L'organització calcula que se serviran unes 2.000 racions d'arròs. Santi Casacuberta, regidor de Festes de l'Ajuntament d'Olvan, explica que aquesta és la xifra de plats de paella que se solen repartir cada any per Sant Sebastià, el 20 de gener: «Hi ha cua per menjar un bon plat d'arròs. És una cita que la gent del poble no es perd, tenint en compte que a Olvan és festiu. A més, malgrat que s'escaigui en dia feiner, sempre ens visita molta gent de pobles veïns, sobretot a l'hora de dinar». Es cuinaran uns 200 quilos d'arròs i gran quantitat de carn, peix, verdures... «en diferents paelles i amb foc de llenya», concreta el regidor. També es couen i se serveixen botifarres.

El programa de la festa inclou, a banda de l'arrossada, actes religiosos. Hi ha previstes dues misses amb adoració a la relíquia de sant Sebastià, a les 8 del matí i a les 12 del migdia. A 2/4 d'1, processó i cantada de goigs; i tot seguit concert amb la coral Estel de Gironella. I a les 2, benedicció de l'arròs i dinar de germanor a la plaça de Sant Sebastià d'Olvan. La festa es clourà a la tarda, a 2/4 de 5, amb un ball a càrrec de Jordi Bruch a l'Ateneu Olvanès. A més, durant tot el dia hi haurà mercat artesanal, amb una quinzena de parades d'alimentació i d'altres productes. «Hem quadruplicat el nombre de parades respecte als últims anys. Hem donat una embranzida molt important al mercat», destaca Santi Casacuberta.



Una festa que paga el poble

És una festa del tot consolidada i que es fa «gràcies als veïns d'Olvan i als comerciants», remarca Santi Casacuberta, tot recordant que el tret diferencial és que la celebració es paga amb els diners que es recullen d'un acapte casa per casa. «Aquest any en la col·lecta econòmica s'hi ha implicat molt el jovent, i això és bo per garantir el futur de la festa». L'Ajuntament hi col·labora amb l'aportació econòmica necessària per pagar totes les despeses.



Visió històrica

El nou govern d'Olvan ha mantingut una «continuïtat total» en la festa perquè funciona bé. Tot i això, la intenció de la CUP és apostar, de cara a l'any que ve, per donar-ne a conèixer la part històrica. «Volem fer un treball històric i a partir d'aquí plasmar, mitjançant una exposició o una ruta teatralitzada, els orígens de la festa i la seva l'evolució. Que assistir a la Festa de Sant Sebastià d'Olvan també permeti saber-ne la història», apunta Santi Casacuberta.