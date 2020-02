La música, un plat fort de la festa sallentina

La música del Carnaval de Sallent serà la protagonista d'un concert inèdit on participaran més de cinquanta músics de totes les edats. Carnaval. Del carrer al teatre és el nom de l'espectacle que es farà demà, diumenge, a les 6 de la tarda a la Fàbrica Vella.

El Carrilet, entitat que organitza el Carnaval, i l'Ajuntament de Sallent, juntament amb l'escola de música de Cal Moliner, han apostat fort per aquest homenatge a les músiques pròpies del Carnaval de Sallent.

Serà un bon aperitiu del Carnestoltes i servirà per posar en valor les peces que es toquen durant la festa. L'actuació mostrarà la cultura musical sallentina dins d'un teatre i no fora al carrer com s'ha vist sempre, acompanyant la rua o el correfoc. S'interpretaran cançons com el Ball de Bruixes, Maquinant, Foc a la Plaça o el Ball del Maqui. Segons explica el músic de Sallent Roger Andorrà, es vol posar en valor un patrimoni molt sallentí i alhora poc preuat: «Tenim un repertori únic i val la pena potenciar-lo. Aquest espectacle és tot un orgull».

S'han fet arranjaments únics de peces que interpretaran els alumnes de l'escola de música i músics sallentins, que també tindran col·laboradors. Per exemple, a l'hora de cantar El pobre Carnestoltes pujaran a l'escenari membres de la coral Nova Harmonia i The River Troupe Gospel.

El preu de l'entrada és de 5 euros i es pot comprar a la pàgina web entradas.codetickets.com.

Bandarra Street Orkestra

Un altre espectacle també vinculat a la música serà l'actuació de Bandarra Street Orkestra. Es farà el dimarts 25 de febrer, dia en què El Carrilet solia apostar per programar un espectacle de teatre convencional de gran format i que aquesta vegada ha optat per Bandarra Street Orkestra. Es tracta d'una xaranga formada per una banda de músics del Camp de Tarragona que oferirà percussió brasilera amb tocs d'humor i interacció amb el públic. L'actuació es farà a les 8 del vespre a la Fàbrica Vella. Les entrades es poden comprar anticipades a 10 euros (merceria Ca l'Antònia).