Arrenca el Carnaval de Solsona, una festa amb identitat pròpia que compleix mig segle

Solsona ja fa dies que viu l'ambient de Carnaval. Els carrers llueixen enramats, els balcons s'han engalanat amb domassos, les comparses tenen les bates de colors a punt, els músics s'han après les partitures, els gegants estan preparats per ser el centre de totes les mirades i els solsonins, per viure la seva festa més popular i esbojarrada.

L'arribada del rei Carnestoltes donarà aquest vespre el tret de sortida a set dies de gresca i disbauxa, amb una extensa programació i activitats especials per commemorar el cinquantè aniversari de la seva recuperació. Cal destacar que el Carnaval de Solsona va ser el primer de tot l'Estat que es va recuperar durant el franquisme, l'any 1971. Mig segle després, la festa arriba amb més implicació que mai i amb un objectiu: «Homenatjar les persones que han fet possible que perduri», remarca el president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Joan Solé.

En aquest sentit, ja s'han fet actes previs com l'exposició «50 Carnavals de Solsona», el concert «Simfonies Boges», amb peces històriques, i la mostra «De Bojos», centrada en els gegants del Carnaval, que han anat creixent al llarg d'aquestes cinc dècades. S'ha anat ampliant la família dels gegants bojos i ara la imatgeria és un dels trets singulars de la festa. Aquest any, el Gegant Boig, la Geganta Boja, la Geganteta i el Mocós estrenen vestits, com comenta Raquel Vila, de l'Associació de Festes: «Són idèntics als que portaven però nous, ja que eren vells i estaven malmesos».

També és significatiu el gran nombre de comparses que participen a la festa de Carnaval, els membres de les quals porten bates de colors com a element identificatiu.

Un altre aspecte que fa únic al Carnaval de Solsona és el ruc que es penja del campanar. La penjada i la despenjada d'aquest animal de cartó pedra són actes que atrauen milers de persones, assegura Joan Solé: «L'assistència és molta alta, com també als ballets dels gegants i als concerts de la nit –enguany amb Miki Núñez com a plat fort. Ja fa anys que l'afluència de gent no para de créixer i esperem que aquest any passi el mateix». Qui també viurà el Carnaval de Solsona és la periodista Mònica Terribas, que serà nomenada Mata-ruca d'Honor en aquesta 50a edició de la festa.

Joan Solé diu que hi haurà moltes picades d'ullet a l'aniversari. Per exemple, la lectura del sermó tindrà protagonistes relacionats amb els 50 anys. El rei Carnestoltes d'enguany serà Jaume Porredon, un dels fundadors del Carnaval, el 1971. Per a les contradanses, Albert Fontelles, ha arranjat partitures antigues que tornaran a sonar. Destaca l'èxit de l'àlbum de cromos que s'ha editat amb imatges que repassen els darrers 25 anys del carnaval solsoní. I la bona acceptació de les monedes d'or del 50è aniversari.

El Carnaval d'aquest 2020 serà «molt especial», apunta l'organització. També s'hi afegeix la inauguració d'un nou element folklòric, l'Espedrera, i el seu ballet. I l'estrena de la cervesa La Boja, fabricada per La Pirata.

Amb aquests i molts altres ingredients Solsona embogirà un any més amb el seu carnaval. No hi faltaran àpats, concursos, música, baixada de boits, rua de disfresses, correfoc... i també Carnaval infantil amb novetats organitzatives. Avui arrenca un carnaval amb caràcter, personalitat, concorregut i un dels més destacats de Catalunya. S'allargarà fins dimecres que ve.