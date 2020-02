Artés, que farà la festa al març, estrena rua nocturna i concurs

El Carnestoltes d'Artés és l'últim de tots. Se celebra quinze dies més tard de la data i enguany serà el dissabte 7 de març. A 2/4 de 6 de la tarda arrencarà la rua de disfresses pels carrers del poble, «sense esperit competitiu. L'objectiu és fomentar la participació», remarca la regidora de Festes, Eli Carracedo. Juntament amb la regidoria de Joventut, aposten un any més per «actes variats i pensats per a què tots els públics puguin gaudir d'una festa popular i de carrer».

Després de la cercavila pel centre d'Artés, la festa seguirà a la sala Dos de Gener amb desfilada de comparses, sopar popular (cal reserva prèvia) i festa remember amb els èxits musicals dels anys 1970, 1980 i 1990.

I per als que encara tinguin ganes de gresca, la nit serà llarga. Cal destacar la novetat que s'incorpora aquest any a la programació del Carnaval: una rua nocturna amb concurs de disfresses (23 h). La fins ara tractorada passa a ser una desfilada de disfresses i comparses que incorpora un concurs per premiar les que més llueixin. Les regidores de Joventut i Festes, Mariona Altimira i Eli Carracedo, pensen que feia falta canviar el format de la nit de Carnaval i esperen que aquesta nova proposta funcioni. És un acte per a majors de 15 anys, i per participar-hi cal omplir un formulari que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artés: artes.cat.

La festa es clourà amb un concert, a les 12 de la nit, amb les actuacions de DJ Arzzet i DJ Adrià Ortega.