La covid-19 condiciona la festa major

Sant Fruitós de Bages arrenca avui la programació de la festa major d'estiu, que s'allargarà fins al dilluns 6 de juliol, i està condicionada per la covid-19. Serà una festa diferent i més reduïda, ateses les circumstàncies actuals derivades del coronavirus, però que tindrà un bon gruix d'actes presencials, adaptats a la situació actual.

El Cobert de la Màquina de Batre serà l'escenari principal de la festa amb activitats com animació infantil, cinema i concerts (vegeu actes i horaris a la pàgina següent), que tindran el públic assegut amb la distància pertinent i capacitat limitada a unes 350 persones. Els espectacles seran més curts per poder fer sessions doblades i arribar a més públic, i per tenir-hi accés s'ha de fer reserva prèvia i portar les invitacions gratuïtes (s'han de descarregar de la pàgina web santfruitos.cat). Enguany no hi haurà servei de bar per evitar aglomeracions i garantir les màximes mesures de seguretat en el recinte del Cobert.

També s'han programat espectacles itinerants, que no es podran seguir a peu de carrer però sí des de balcons, finestres i voreres quan passin per davant de casa.

Tot i les restriccions de seguretat que hi ha per a la celebració dels actes públics, Sant Fruitós ha apostat per la festa major d'estiu redefinint-la i adaptant-la a la nova normalitat. Segons el tècnic de Festes de l'Ajuntament de Sant Fruitós, Jordi Planell, la voluntat és «fer una festa major adequada a la situació», amb alguns dels actes que ja tenien previstos inicialment, però readaptats, i d'altres que s'han introduït com a alternativa als que no es poden fer.

Planell és conscient que no serà un festa major com la dels altres anys però està convençut que «es va prendre amb bon criteri la decisió d'apostar per actes culturals i festius amb totes les mesures de seguretat apropiades».

Per a Jordi Planell, la festa té el doble vessant d'«oferir activitats a la ciutadania i donar suport al sector de la cultura». Anima tothom a participar-hi prenent consciència de la situació excepcional que vivim i tenint molt present la normativa: capacitat restringida, accedir als actes amb mascareta, asseure's a les cadires, i seguir les instruccions del personal de control i protecció civil.