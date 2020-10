Es perd un terç de la collita de raïm però creix la qualitat

La campanya de la verema d'aquest 2020, a nivell català, es veu perjudicada per la plaga del míldiu, un fong que afecta el cep durant la primavera i fa que la flor no pugui arribar a fruit. Els cellers de la DO Pla de Bages no n'estan exempts i, tot i la generositat d'aigua a les vinyes durant la primavera, serà una verema més pobra pel que fa a quantitat. Es calculen pèrdues del 30% de la collita de raïm.

Segons el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Joan Soler, «l'afectació per míldiu dels conreus ecològics, que ocupen una gran part de la nostra comarca, ha estat lleugerament superior a la del cultiu convencional». Tot i això, la producció de raïm que arriba a la verema no s'ha vist afectada pel que fa a qualitat. «La reducció de quilos que han patit les nostres vinyes es veurà traduïda en un augment de qualitat de l'anyada», remarca Joan Soler.

La reducció de la collita estarà compensada per l'augment lent però constant de la superfície de vinya plantada al Bages, amb importància de les varietats locals, algunes de recuperades com el sumoll, el mandó i el picapoll negre.

La verema d'enguany va lligada a la conjuntura econòmica derivada de la covid-19, en què el sector vitivinícola es veu especialment afectat. «El Bages és la segona zona de Catalunya que més car paga el raïm, darrere del Priorat, i això fa que els vins del Bages no puguin competir amb vins econòmics», explica Joan Soler. I afegeix que: «per sort, les baixes produccions sí que ens permeten competir amb els vins de qualitat».