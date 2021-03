Els pastissers confien recuperar les xifres de mones d'abans de la pandèmia

L'any passat va ser un any per no recordar i, per això, volen passar pàgina. El Gremi de Pastissers confia vendre prop de 700.000 mones de Pasqua i apropar-se així a les xifres del 2019, abans de la pandèmia. Tot i això, calculen que la facturació baixarà entre un 15 i un 20% perquè continuen prohibides les trobades entre bombolles i, per tant, les mones seran més petites. "L'any passat va ser un any molt atípic, ple de pors i incerteses. Ara esperem que, malgrat les limitacions, tothom pugui celebrar la Pasqua i gaudir-la amb els seus fillols", ha explicat a l'ACN el president del Gremi, Elies Miró. Aquest any, la falta d'estrenes als cinemes deixa les mones sense nous personatges i els clàssics recuperen protagonisme.

La Pasqua de l'any passat es va celebrar en plena crisi sanitària i amb confinament domiciliari. Llavors, moltes pastisseries van reduir l'assortiment de mones o van optar per traslladar la celebració a la Segona Pasqua. En total, es calcula que les vendes van caure prop del 40%.

Ara, els pastissers confien que es tornin a recuperar les xifres del 2019, quan es van vendre més de 700.000 mones de Pasqua. Tot i això, les restriccions per la covid-19 fan preveure que les mones siguin més petites perquè no es poden barrejar grups bombolla. Això, segons expliquen des del Gremi, tindrà conseqüències directes en la facturació, que baixarà entre un 15 i un 20% respecte del 2019.

Per altra banda, la fi del confinament comarcal afavorirà pastisseries de municipis turístics i que s'han vist especialment afectades per les restriccions. "Estic pensant en pastisseries del Pirineu i de la costa, que normalment tenen molts visitants i a qui el confinament comarcal els hauria pogut perjudicar molt la campanya", explica Miró.

Sense personatges de moda

La falta d'estrenes al cinema ha deixat sense nous personatges les mones del 2021, i s'han hagut de recuperar personatges de les darreres edicions. També s'han recuperat temes dels "de tota la vida" com el Barça o la saga de Star Wars.

Des del Gremi, recorden que una mona artesanal de pastisseria és el resultat d'un treball artístic que implica més de tres hores de feina per peça perquè s'han de crear els motlles, dissenyar les figures, fer la xocolata i decorar-les. També subratllen les garanties sanitàries que tenen les mones de pastisseria.