Un incendi crema l'exterior d'una nau a Sant Pere Sallavinera

Un incendi ha cremat l'exterior d'una nau industrial al terme municipal de Sant Pere Sallavinera, a l'Anoia, aquesta passada matinada. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan passaven vuit minuts de la mitjanit. Les flames han afectat diversos bidons que hi havia a l'exterior de la nau, situada al quilòmetre 30,4 de la carretera N-141b que uneix aquesta localitat amb Calaf.



Segons fonts dels Bombers, es tracta d'una empresa destinada a la fabricació i distribució de màquines expenedores. L'incendi no ha causat ferits ni ha obligat a desallotjar els veïns més propers, però com a mesura preventiva per la presència de fum els Bombers sí que han demanat el confinament dels veïns de les cases més properes. Ha durat fins a les set d'aquest matí, quan el foc s'ha donat per extingit.



Fins a nou dotacions terrestres dels Bombers han treballat durant prop de set hores per apagar el foc, que ha cremat diversos bidons a l'exterior de la nau, els quals contenien alguns productes químics i de plàstic, segons han informat els Bombers. Les flames no han afectat l'estructura ni l'interior de la nau, que està envoltada de terrenys.





Vídeo de les tasques d'extinció de #bomberscat de l'incendi a l'exterior d'una nau industrial a Sant Pere Sallavinera (N-141b pk 30,4) pic.twitter.com/MeuDO1ncHl — Bombers (@bomberscat) 1 d´agost de 2018