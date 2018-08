Tres ferits, dels quals dos greus, en un xoc frontal entre dos turismes a la C-14 a Coll de Nargó

Tres persones han quedat ferides aquest dilluns al migdia en un xoc frontal entre dos turismes a la C-14 a Coll de Nargó (Alt Urgell), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc abans de tres quarts de dues del migdia al quilòmetre 158 on, per causes que es desconeixen hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes.

Com a conseqüència, dues persones han resultat ferides greus i una altra persona ha quedat ferida de poca gravetat. Els dos ferits greus han estat trasllats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida mentre que el ferit de poca gravetat l'han dut a l'Hospital de la Seu. La via ha quedat tallada fins a dos quarts de quatre de la tarda i s'han registrat diversos quilòmetres de cues al punt de l'accident.

Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra i dos helicòpters i tres ambulàncies del SEM.