Les fortes ratxes de vent deixen diversos arbres caiguts a la Catalunya Central

Aquest diumenge al vespre alguns punts de Catalunya van viure precipitacions acompanyades de fortes ratxes de vent que van provocar la caiguda de diversos arbres arreu de les comarques centrals. Al Bages, un arbre va caure al quilòmetre 8,5 de la N-141c sobre tres quarts de nou, al terme municipal de Navarcles.



Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra i una dotació va treballar al lloc dels fets per tallar i retirar l'arbre, caigut al voral de la via. Un altre arbre va caure al voltant de les deu de la nit a Monistrol de Montserrat, prop del Parc de l'Alvèrnia, i va afectar un vehicle que estava estacionat al carrer, provocant-li ratllades en un lateral.



En aquest cas, va ser personal de l'Ajuntament qui va avisar els Bombers, els quals van treballar durant una hora i mitja per netejar el carrer. L'estació meteorològica de Monistrol va captar unes ratxes de vent de més de 40 km/h ahir al vespre. Al Berguedà les ventades també van provocar la caiguda d'un arbre, en aquest cas a Puig-reig, al quilòmetre 10 de la BV-4131. Dues dotacions dels Bombers van treballar una mitja hora per retirar el tronc de la via.



Els Bombers també van tenir feina a la Cerdanya, on van arribar a caure fins a quatre arbres que van obstaculitzar el trànsit en alguns punts de la comarca. Amb pocs minuts de diferència van caure dos arbres a Bellver de Cerdanya: un a les 20.36 a la N-260 en sentit Puigcerdà, que va provocar el tall d'un carril durant una estona, i l'altre a les 20.39 a la carretera del Pi. En tots dos casos hi va treballar una dotació dels Bombers.



Mitja hora més tard, a les 21.15, dos arbres de grans dimensions es van trencar i van caure sobre una autocaravana que hi havia estacionada a l'aparcament del Pont de Montellà, al terme municipal de Montellà i Martinet. Segons fonts dels Bombers, l'incident no va provocar ferits però sí la completa destrossa del vehicle. Dues dotacions van treballar per tallar els arbres i retirar-los de la zona on havien caigut.



Poden consultar les dades d'ahir del mapa d'estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya aquí.





Segueixen els ruixats i els xàfecs sobretot a la meitat nord del país. Localment descarreguen amb intensitat forta on en tan sols 30 min. s'han recollit fins a 24 mm a Guardiola de Berguedà i 30,8 mm a Castellar de n'Hug. https://t.co/LdwjnRdhzr #meteocat pic.twitter.com/W3cSBuyCRC — Meteocat (@meteocat) 12 d´agost de 2018