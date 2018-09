Ferits greus dos motoristes en dos accidents, al Bages i a la Cerdanya

Dos motoristes van resultar ferits greus ahir al migdia en dos accidents, al Bages i a la Cerdanya, en només un quart d'hora de diferència, segons fonts dels Bombers i del SEM. El primer cas va tenir lloc a 3/4 de 2 del migdia a la B-124, a Mura, on es va accidentar una motorista de 25 anys. La noia va ser traslladada en un helicòpter del SEM a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. A les 2 del migdia es va produir el segon cas, en una pista forestal de Lles de Cerdanya. Un motorista, de 32 anys, va sortir del traçat del camí i va caure per un marge de cinc metres. El jove va ser rescatat pels Bombers i va ser evacuat per l'helicòpter del SEM a l'Hospital de la Vall d'Hebron.