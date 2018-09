Arxiven definitivament la causa per odi i resistència oberta contra Pesarrodona per l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament la causa pels delictes d'odi i de resistència que la Guàrdia Civil havia atribuït al regidor Jordi Pesarrodona en el seu atestat de l'1-O a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.

En la resolució, notificada aquest dimecres, l'Audiència també confirma l'arxivament del delicte de desobediència que el mateix atestat imputava al cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos del Bages, per la seva actuació a la Joncadella.

L'atestat de l'institut armat en aquest col·legi va portar el Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa a imputar Pesarrodona pels delictes d'odi i de resistència, i també el cap dels Mossos de Manresa per desobediència. Segons l'informe de la Guàrdia Civil, Pesarrodona havia "incitat a l'hostilitat" contra els agents espanyols i havia "encoratjat" la multitud a la desobediència activa. Pel que fa al mosso d'esquadra, la Guàrdia Civil apuntava que hauria desobeït els requeriments dels comandaments del cos.

No obstant això, el mes d'abril passat, la jutge manresana va arxivar provisionalment aquestes causes després d'escoltar el testimoni del comandament de la Guàrdia Civil de la Joncadella, el qual va desmentir l'atestat i va negar que Pesarrodona i el mosso cometessin cap dels fets delictius esmentats.

Tot i així, la fiscalia va presentar un recurs contra aquell arxiu provisional, al·legant motius tècnics, sense entrar en raons de fons. Segons el fiscal, les causes contra Pesarrodona i el mosso s'havien d'investigar de forma conjunta amb els delictes de desobediència que la jutge incialment va obrir d'ofici contra tres càrrecs electes del Bages.

Ara, però, l'Audiència ha desestimat el recurs del fiscal i conclou que les causes es van tramitar de forma correcta, tot i estar separades entre si. Per aquest motiu, declara el seu arxiu definitiu.

Pesarrodona, però, té oberta encara la causa per desobediència que la jutge manresana va imputar-li inicialment en resposta a la denúncia de lesions que va presentar el regidor santjoanenc, que va ser ferit per cops de porra a la Joncadella. Per aquest cas, està citat a declarar al jutjat manresà el proper 10 d'octubre. La seva nova citació es va produir després que l'Audiència obligués a la jutge manresana a repetir el procés, ja que va considerar que s'havien vulnerat els drets de Pesarrodona.