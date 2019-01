Moren dues persones grans en dos focs d'habitatge a Manresa i a Valls de Torroella

Dues persones d'edat avançada van morir ahir en dos incendis d'habitatge al Bages, en una jornada tràgica. En el primer cas, una dona de 85 anys, Maria Àngels Trullàs Pou, va morir de matinada per un foc declarat al seu pis, al carrer Àngel Guimerà de Manresa. L'anciana, que estava dormint en el moment dels fets, hauria mort intoxicada pel fum, segons apuntava la investigació policial. El segon incendi va tenir lloc al migdia en un habitatge de Valls de Torroella, on un home va resultar amb cremades al 80% del cos. La víctima, Josep Ullé Vilaseca, de 74 anys, va acabar morint hores després a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

L'incendi de Manresa es va declarar a 2/4 de 3 de la matinada, en un pis de la cinquena planta del número 28 del carrer Àngel Guimerà, per causes que s'investiguen. Els Mossos, però, descarten que sigui un cas de pobresa energètica. En aquell moment, la víctima, que estava sola al pis, dormia a la seva habitació. El seu fill, que convivia amb ella a l'habitatge, es trobava a fora de casa.

L'incendi va ser advertit per la família que viu en un pis del mateix replà, que es va despertar sobresaltada. «Vam començar a sentir cruixits per tota la casa i, quan vam sortir a fora, al replà, de seguida vam veure que sortia molt de fum del pis afectat», explicava ahir un dels veïns a aquest diari. «Vam donar cops a la porta, però no se sentia a ningú a dins. De seguida, vam trucar als Bombers i vam anar a despertar la resta de veïns de l'edifici», va afegir.

A l'indret s'hi van desplaçar nombroses dotacions dels Bombers, de la Policia Local de Manresa, del SEM i dels Mossos. Quan hi van arribar els primers agents, la majoria de veïns de l'edifici ja havien sortit dels habitatges i havien baixat al carrer. En total, van ser desallotjats 18 veïns, que van esperar a fora. Els serveis d'emergències els van oferir mantes isotèrmiques per protegir-se de les baixes temperatures, ja que molts d'ells havien sortit directament al carrer amb el pijama posat.

Els Bombers van acudir a l'habitatge, van sufocar l'incendi i, a l'habitació, van descobrir el cos sense vida de Maria Àngels Trullàs. El cadàver, després de l'aixecament judicial, va ser traslladat als dipòsits de la Ciutat de la Justícia, per tal de fer-li l'autòpsia.

L'incendi, segons els Bombers, va acabar cremant una habitació, i el fum va afectar la resta de l'habitatge. Cap a les 4 de la matinada, un cop l'edifici va ser ventilat, els veïns desallotjats van poder retornar a casa seva. Per la seva banda, la policia científica dels Mossos va iniciar ahir al matí la investigació sobre l'origen de l'incendi, que podria haver-se declarat de forma fortuïta o per una imprudència.

Els veïns desallotjats van mostrar el seu agraïment als cossos d'emergències. «El tracte va ser espectacularment correcte», va explicar el veí que viu a sota del pis incendiat. «De moment, no he tingut filtracions de l'aigua dels Bombers, però ja m'han dit que estigui alerta els propers dies», va afegir. Segons va relatar, en el moment del foc estava dormint, i el van despertar uns cops de porta. «Era un veí que ens venia a avisar de l'incendi. He sortit de seguida a l'escala, i ja hi havia força fum»

Els veïns explicaven que la víctima feia molts anys que vivia en aquell edifici i que era una dona «molt activa». Ahir es desconeixia el dia i lloc del seu funeral.