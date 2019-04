S'incendia de nou un contenidor a la plaça de Cal Font d'Igualada

Un contenidor s'ha incendiat aquest dimecres a la matinada a la plaça de Cal Font d'Igualada. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, que han enviat una dotació al lloc dels fets, el foc s'ha declarat a les 3.10 h. No hi ha hagut altres danys materials i es desconeixen les causes de l'incident. La setmana passada, un altre contenidor es va incendiar a la mateixa plaça.