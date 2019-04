El Govern central crea 12 jutjats i 12 places de fiscals a Catalunya

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres dos reials decrets que inclouen la creació de 12 unitats judicials noves i 12 places de fiscals a Catalunya, segons va informar la Delegació del Govern d'Espanya en un comunicat.

En l'àmbit judicial, són quatre places de magistrat per a l'Audiència de Barcelona, quatre jutjats a la capital catalana –un de primera instància, dos socials i un mercantil–, dos jutjats de primera instància i instrucció a Arenys de Mar i Vic, un de social a Terrassa, i un jutjat de primera instància a Reus.

En l'àmbit fiscal, són quatre noves places a la Fiscalia de Barcelona, una a la secció territorial de Badalona, una a l'àrea de Granollers, dues a l'àrea de Terrassa, una a la Fiscalia de Girona, dues a la de Tarragona i una altra a la secció territorial de Reus.

A més, el Govern central va aprovar ahir dos contractes per un total de 164 milions d'euros, en el marc de l'«Estratègia per a la Modernització» de la Justícia, per tal de proporcionar als jutjats, tribunals i fiscalies les eines informàtiques més avançades que facilitin l'intercanvi d'informació entre les comunitats autònomes que té competències transferides i les que gestiona el mateix ministeri de Justícia. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va explicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que ha portat aquests dos contractes que necessitaven aquesta «aprovació» del Govern, atès que superaven els 12 milions d'euros.

El primer d'ells, valorat en gairebé 100 milions d'euros, és un encàrrec a l'empresa pública Ineco, dependent del ministeri de Foment, per al suport a la Justícia Electrònica, la gestió del centre de desenvolupament i la transformació digital de seus judicials. El contracte té una vigència fins al 2022.

El segon d'ells, estimat en 64,3 milions d'euros, durarà cinc anys i tracta de donar «continuïtat operativa» als serveis de Justícia Digital, Fiscalia Digital i la resta de sistemes que donen suport a les oficines judicials, fiscals, registres civils, instituts de medicina legal i l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.