Quatre persones ferides en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-55, a Monistrol

Quatre persones van resultar ferides en un xoc frontal entre dos vehicles ahir a la nit a la C-55, a Monistrol de Montserrat. Segons fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), les quatre van ser ateses al lloc dels fets i posteriorment traslladades per ferides menys greus a l'hospital de Martorell (dues persones) i a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa (les altres dues).

L'accident va tenir lloc a les 22.26 h al quilòmetre 12,4 de la C-55 en direcció a Manresa, quan dos vehicles van topar frontalment. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, no hi va haver afectacions importants a la circulació, ja que a aquella hora no hi sol haver molt trànsit en aquesta via. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues dotacions dels Bombers i cinc ambulàncies del SEM.