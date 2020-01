15 detinguts i 13 investigats en una operació contra la venda fraudulenta de carn de cavall

Un total de 15 persones han estat detingudes i 13 més són investigades per la comercialització de carn de cavall que no disposava de la documentació necessària per al consum humà, a la província de Barcelona. Segons ha explicat la Guàrdia Civil els investigats van falsificar, entre el 2015 i el 2018, passaports equins amb els quals classificaven de forma fraudulenta el tipus de carn com a apta per al consum humà, encara que aquesta no ho era.

En el marc de l'operació, segons han assenyalat les mateixes fonts, es van portar a terme nombroses inspeccions a la província de Barcelona, algunes de les quals al Bages i al Berguedà, però no han concretat si hi havia detinguts d'aquestes dues comarques.

L'operació va arrencar el 2018 quan es van detectar errors en la traçabilitat de la carn, que va ser retirada del mercat immediatament. Els cavalls no aptes per al consum humà van ser blanquejats per l'organització ara desarticulada utilitzant passaports equins falsificats i un entremat que en el qual hi havia implicats un escorxador, diverses explotacions ramaderes, tractants de bestiar i veterinaris.

L'operació, batejada amb el nom Babieca, ha suposat la inspecció de més de 10.000 cavalls en escorxadors i explotacions ramaderes de la província de Barcelona, diverses de les quals a la Catalunya Central, en les quals hi han participat agents del Seprona amb la col·laboració del dels departaments de Salut i Agricultura de la Generalitat. Com a resultat d'aquestes inspeccions es van localitzar 300 cavalls ja sacrificats que incomplien la normativa per al seu consum, A més es van intervenir 185 passaports equins amb indicis de falsedat documental.

D'altra banda, en el marc de les inspeccions es van detectar un centenar d'animals més que incomplien la normativa estatal i europea per al sacrifici i venda al consumidor.