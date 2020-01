Es manté el pas alternatiu de vehicles al punt de l'esllavissada a l'N-260

La circulació per la carretera N-260 al seu pas pel terme municipal del Pont de Bar continua fent-se amb pas alternatiu després que la via, eix principal de comunicació entre les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya, es va haver de tallar dijous de la setmana passada arran d'una esllavissada de roques i terra, causada per les precipitacions registrades a la zona durant el temporal Glòria. Dotze hores després, es va habilitar en un dels carrils un pas alternatiu regulat per semàfors, mentre es treballa en l'estabilització del talús on van tenir lloc els despreniments.