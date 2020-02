L'empresari bagenc Jordi Soler admet haver pagat al Síndic i la seva família un viatge a la final de Champions

L'empresari Jordi Soler, investigat en la trama del 3% sobre el suposat finançament irregular de CDC, ha admès davant el jutge que va noliejar un avió en el qual van viatjar el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la seva parella i filla per anar a la final de Champions de 2015 a Berlín. Soler ha declarat aquest dilluns com a imputat davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que també ha interrogat a la seva secretària i a Ramon Camp, històric diputat de CiU, aquests últims en qualitat de testimonis.

Segons fonts presents en la declaració, Soler ha admès que va sufragar aquest viatge -valorat en 39.000 euros- amb diners de les seves empreses si bé ha assegurat que mai va tenir cap relació contractual amb la Sindicatura de Greuges. La Fiscalia, que va considerar que aquests fets podrien constituir un delicte de suborn passiu impropi -que sanciona el càrrec públic que accepta un regal lliurat en consideració a la seva posició-, va demanar al jutge que remetés les actuacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a l'estar Ribó aforat, cosa que encara no ha fet.

Durant la seva declaració -precisen les fonts-, Ramon Camp ha fet referència a un altre viatge previ que va gaudir amb Ribó i que suposadament també va anar a càrrec de Soler: va ser el 2009 a la tornada de la final de Champions que aquell any van disputar a Roma el Barça i el Manchester United. Mesos després, segons el relat de Camp, aquest va convidar Soler i Ribó amb les seves parelles a un sopar en la seva segona residència.

El testimoni ha explicat que el 2015 l'empresari Soler havia decidit tornar a noliejar un avió, a càrrec de les seves empreses, per a la final de la Champions, que llavors van jugar el Barça i la Juventus, si bé en aquesta ocasió Camp li va preguntar si podia anar Ribó amb la seva parella. D'acord amb les fonts, Camp ha explicat que Ribó li va dir que tenia entrades per al partit però que el seu acompanyant finalment no podia anar. "Tinc entrades però no tinc transport", van ser les paraules que, segons ha transmès al jutge, li va dir el Síndic.

Soler, per la seva banda, que ha subratllat que mai va contractar amb el Síndic, ha indicat que no coneixia Ribó, si bé va acceptar que fos amb la seva família a l'avió a petició de qui va ser diputat de CiU, que a última hora va demanar expressament que també fos la filla del defensor del poble català, que ocupa aquest càrrec des de 2004. Finalment, segons ha explicat Camp -que ha dit que simplement es va limitar a preguntar a Soler-, 14 persones van viatjar en aquell avió.

Vuit anaven de la seva part i entre les altres sis hi figuraven Ribó, la seva parella i la seva filla; Camp juntament amb la seva llavors parella, Francesca Guardiola -germana de qui fos l'entrenador del club blaugrana, Pep Guardiola-, així com un amic de l'altre germà del tècnic, Pere Guardiola, que treballava en empreses del grup Soler, afegeixen les fonts. A aquests últims sis assistents Soler s'ha referit com la "part Guardiola", han precisat les fonts.